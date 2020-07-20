البورصة السعودية تتراجع بعد أنباء دخول الملك سلمان المستشفى

تراجعت البورصة السعودية اليوم الإثنين وانخفضت معظم الأسهم بعد أنباء عن دخول الملك سلمان المستشفى، فى حين أغلقت معظم أسواق الشرق الأوسط الأخرى مرتفعة.

الأسهم تتراجع بعد دخول الملك سلمان المستشفى

قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم إن العاهل السعودى يجرى بعض الفحوص جراء التهاب فى المرارة.

وهبط المؤشر السعودى بنسبة 0.6% عند الإغلاق بعد أن تراجع بنسبة 2.2% خلال الجلسة.

وهبط سهم منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 1.5%. وخسر سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.5%.

وهبط سهم كيان للبتروكيماويات بنسبة 2.1% بعدما أعلنت هبوط أرباح الربع الثاني من العام.

وارتفع المؤشر المصري بنسبة 1% لينهي موجة خسائر على مدار خمسة أيام، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 2.6%.

مؤشر دبى يتراجع

وأغلق المؤشر الرئيسي في دبي مرتفعا بنسبة 0.2% بفضل صعود سهم إعمار العقارية القيادي بنسبة 2.7%.

لكن تأثير فيروس كورونا المستجد على الأرباح ضغط على عدد من الأسهم.

وأغلق سهم بنك الإمارات دبى الوطنى منخفضا بنسبة 1.9% بعدما أعلن تراجع صافى أرباح الربع الثانى بنسبة 58%.

وقال الإمارات ريت، وهو صندوق استثمار عقارى فى دبى يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يوم الأحد إنه يدرس إلغاء إدراج أسهمه فى ناسداك دبى وسط تراجع للقطاع العقارى بالإمارات وضعف ببورصة الأسهم.

ونزل السهم بنسبة 4.7%.

وهبط مؤشر أبوظبى بنسبة 0.4%، متأثرا بهبوط أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبى الأول، بنسبة 2.2%.

وتقدم مؤشر قطر بنسبة 0.6%. وزاد سهم قطر للوقود بنسبة 1.8% وسهم شركة الكهرباء والماء القطرية بنسبة 1.2% بعدما أعلنت عن زيادة فى أرباح النصف الأول من العام.

