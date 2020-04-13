البورصة السعودية تتراجع الاثنين لليوم الثاني على التوالي

هبطت البورصة السعودية لليوم الثاني على التوالي في ختام تعاملات الاثنين بفعل مخاوف من عدم كفاية تخفيضات الإنتاج العالمية القياسية المتفق عليها لتقليص تخمة المعروض.

وذلك في ظل تراجع الطلب على الخام بسبب فيروس كورونا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو.

وتعادل هذه التخفيضات نسبة 10% من الإمدادات العالمية.

لكن الخفض يتضاءل أمام تراجع الطلب العالمي بنحو 30 مليون برميل يوميا في أبريل وهو ما توقعه البعض بالفعل مثل جولدمان ساكس.

ويوم الأحد، توقع بنك جولدمان ساكس أن تواصل أسعار البترول الهبوط في الأسابيع المقبلة.

وأوضح البنك أن الاتفاق “التاريخي لكن غير الكافي” بين كبار المنتجين على خفض الإنتاج من المستبعد أن يعوض تهاوي الطلب بسبب فيروس كورونا.

البورصة السعودية تتراجع

وهبط المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.9% وتراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.7%.

وانخفض سهم شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة بذات الوتيرة.

ومن بين الأسهم الخاسرة أيضا، تراجع سهم الاتصالات السعودية بنسبة 1.8%.

وذلك بعد قيام الشركة بتمديد مذكرة تفاهم مع فودافون العالمية بشأن شراء حصتها في فودافون مصر لمدة 90 يوما.

وهبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.1%. وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، بنسبة 3.4%.

وبجانب هذا، تراجع سهم إعمار العقارية أحد الأسهم القيادية بنسبة 2%.

تراجع مؤشر أبوظبي

وهبط مؤشر أبوظبي بنسبة 1.6% بفعل تراجع أكبر بنوك البلاد أبوظبي الأول بنسبة 4.5%.

وسجلت الإمارات، مركز السياحة والأعمال في المنطقة، ثاني أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا في المنطقة بمعدل 4123 شخصا و22 حالة وفاة.

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.7 %، وهوى سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، بنسبة 2.3%.

وأعلن البنك يوم الأحد تسجيل أرباح صافية بلغت 3.57 مليار ريال (980.77 مليون دولار) في الربع الأول دون تغيير عنها قبل عام.

