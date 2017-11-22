البورصة: الخميس 30 نوفمبر إجازة بمناسبة المولد النبوي

بورصة وشركات البورصة: الخميس 30 نوفمبر إجازة بمناسبة المولد النبويالمال - خاص أعلنت البورصة المصرية، أن الخميس المقبل -الموافق 30/11/2017- إجازة رسمية، بمناسبة المولد النبوى الشريف. وأشارت البورصة، في بيانلها، إلى أنه سيتم استئناف العمل يوم الأحد الموافق 3/12/2017. 22 نوفمبر، 2017 22 نوفمبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر المال – خاصأعلنت البورصة المصرية، أن الخميس المقبل -الموافق 30/11/2017- إجازة رسمية، بمناسبة المولد النبوى الشريف.وأشارت البورصة، في بيانلها، إلى أنه سيتم استئناف العمل يوم الأحد الموافق 3/12/2017.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر