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البورصة: الخميس 30 نوفمبر إجازة بمناسبة المولد النبوي

المال - خاص أعلنت البورصة المصرية، أن الخميس المقبل -الموافق 30/11/2017- إجازة رسمية، بمناسبة المولد النبوى الشريف. وأشارت البورصة، في بيانلها، إلى أنه سيتم استئناف العمل يوم الأحد الموافق 3/12/2017.