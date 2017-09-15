البورصة البرازيلية تتجاهل فضائح فساد الرئيس وتصعد

إعداد– عبد الغفور أحمد محسنارتفع مؤشر بوفيسبا ببورصة ساوباولو البرازيلية، لأعلى مستوى له منذ أسبوع، بنسبة 1.2% إلى 57592 نقطة، في منتصف تعاملات اليوم، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.يأتي هذا الارتفاع رغم تصاعد حدة الأزمة السياسية في البلاد بعد أن وجّهت النيابة العامة، اليوم، إلى الرئيس ال

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن

ارتفع مؤشر بوفيسبا ببورصة ساوباولو البرازيلية، لأعلى مستوى له منذ أسبوع، بنسبة 1.2% إلى 57592 نقطة، في منتصف تعاملات اليوم، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.





يأتي هذا الارتفاع رغم تصاعد حدة الأزمة السياسية في البلاد بعد أن وجّهت النيابة العامة، اليوم، إلى الرئيس البرازيلي ميشيل تامر الذي يواجه فضيحة فساد، تهمة جديدة بعرقلة سير القضاء وتزعُّم عصابة إجرامية.

وقدّم المدعي العام رودريجو جانوت طلبًا لتوجيه الاتهام إلى تامر و6 من مساعديه المقربين، مؤكدًا أن رئيس الدولة قام بدور “زعيم العصابة”.

جدير بالذكر أن تامر فاز بالرئاسة في البرازيل بعدما حظي بدعم المستثمرين بعد أن تعهَّد في برنامجه الانتخابي بإصلاح الاقتصاد عبر خفض عجز الموازنة وإجراء عمليات خصخصة شاملة وتغيير قواعد العمل وقوانين سوق المال.