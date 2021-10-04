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البورصة الأمريكية تهبط الاثنين مع مواصلة الخروج من أسهم التكنولوجيا

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 430 نقطة رغم المكاسب الكبيرة في شركة ميرك
أيمن عزام 9:16 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21 9:16 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

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تكبدت المؤشرات الرئيسية خسائر فادحة في بداية الأسبوع مع مواصلة الخروج من أسهم التكنولوجيا، وسط ارتفاع عائدات السندات، بحسب وكالة رويترز. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 430 نقطة، على الرغم من المكاسب الكبيرة في شركة ميرك.

الخروج من أسهم التكنولوجيا

 وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.65%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب الذي يركز على التكنولوجيا، بنسبة 2.5% تقريبًا.

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وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل Apple وNvidia وAmazon وMicrosoft، حيث يتطلع المستثمرون إلى عائدات السندات.

وأدى ارتفاع الأسعار حتى نهاية شهر سبتمبر إلى إضعاف أسهم شركات التكنولوجيا ذات القيمة العالية.

فيما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف،اليوم الاثنين، حيث تم تداوله حول 1.47%، وبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 1.56%، الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو، وسط قلق المستثمرين من الضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية.

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ومع انخفاض الأسهم بنحو 5.3% وفي طريقها لأسوأ يوم لها منذ أكتوبر 2020.

لم يكن بإمكان المستخدمين الوصول إلى فيسبوك وواتساب وإنستجرام وفيسبوك، الاثنين، حيث تلقّى المستخدمون رسائل خطأ عند محاولة الوصول إلى المواقع. ومن المقرر أن يدلي المخبر عن مخالفات فيسبوك، فرانسيس هوجن، بشهادته أمام الكونجرس، يوم الثلاثاء.

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بقلم أيمن عزام

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