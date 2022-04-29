البورصة الأمريكية تغلق مرتفعة الخميس بقيادة أسهم التكنولوجيا

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير، الخميس، بعد أن أدى تقرير نتائج أعمال إيجابي من ميتا بلاتفورمز رفع أسهم التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالنمو التي كانت متضررة في السابق وواجه أثر المخاوف بشأن انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام.

وقفز سهم الشركة المالكة لفيس بوك 17.6% بعد أن أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي عن أرباح أكبر من المتوقع وتعافت من انخفاض في عدد المستخدمين.

كما ارتفع سهما أبل وأمازون بأكثر من 4%.

وبناء على بيانات غير رسمية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 2.47%، لينهي الجلسة عند 4287.50 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك 3.06% إلى 12871.53 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1.85% إلى 33916.39 نقطة.