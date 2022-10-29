البورصة الأمريكية تحقق مكاسب أسبوعية قوية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

أغلقت المؤشرات في بورصة “وول ستريت” على ارتفاع حاد في آخر تعاملات الأسبوع، حيث عززت بيانات اقتصادية مشجعة وتوقعات بتحقيق أرباح جيدة شهية المستثمرين للمخاطرة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي –البنك المركزي الأمريكي- الخاص بالسياسة النقدية الأسبوع المقبل على مدى يومين.

وأنهت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية الجلسة على ارتفاع بأكثر من اثنين بالمئة، مع تحقيق مؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وسجل مؤشر داو جونز للأسهم القيادية مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وكذلك أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ مايو.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع ستاندرد آند بورز 94.08 نقطة أو 2.47% ليغلق عند 3901.38 نقطة. وصعد ناسداك المجمع 307.93 نقطة أو 2.87% إلى 11102.34 نقطة. وزاد داو جونز الصناعي 824.54 نقطة أو 2.57% إلى 32857.82 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع ستاندرد آند بورز بنسبة 3.95%، وناسداك 2.24 %، فيما قفز مؤشر داو جونز بنسبة 5.72%.