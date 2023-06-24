البورصة: الأجانب سجلوا صافي شراء بقيمة 135 مليون جنيه في سوق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي

سجل المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية صافي شراء على الأسهم بقيمة بلغت نحو 135 مليون جنيه، عقب الاستحواذ على نسبة 3.4% من إجمالي التعاملات بعد استبعاد الصفقات .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد اتجه المتعاملون العرب للبيع بقيمة 198 مليون جنيه في البورصة المصرية الأسبوع الماضي، مستحوذين على نسبة 7.7% من إجمالي التعاملات وذلك عقي استبعاد الصفقات .

وفي الفترة منذ بداية العام الجاري فقد هيمن المصريين على نحو 84.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما سجل الأجانب 7.5% بقيمة صافي بيع 8.2 مليار جنيه، والعرب نحو 8.1% بصافي شراء 2 مليار جنيه، وذلك على الأسهم وعقب استبعاد الصفقات .



تجدر الإشار إلي أن التباين كان قد هيمن على أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات يوم الخميس الماضي، بختام تعاملات الأسبوع، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية قابلها عمليات بيع من قبل المؤسسات العربية والمحلية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، بلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة للبورصة نحو 1.164 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 1.9 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين والصفقات، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.7 مليار جنيه.

