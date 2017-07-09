البورصة: إيقاف التعامل على 11 سهمًا

أوقفت البورصة المصرية التعامل على 11 سهمًا، بمستهل التعاملات الصباحية، بجلسة اليوم الأحد -أولى جلسات الأسبوع الجاري- لتجاوز حاجز الـ 5%.

وجاءت تلك الأسهم كالتالي، أولاً سهم القاهرة الوطنية للاستثمار الذى صعد بنسبة 10% عند 4.73 جنيه، ثم سهم العامة لصناعه الورق – راكتا الذى صعد بنسبة 5.34% ليسجل 3.75 جنيه، وسهم “المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس” الذى صعد بنسبة 5.15% عند 9.18 جنيه، والألومنيوم العربية مرتفعًا بنسبة 5% عند 19.87 جنيه، تلاه سهم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – إيكون، صاعدًا بنسبة 5.61% عند 11.30 جنيه.

وجاء سهم مصر لإنتاج السهم – موبكو ضمن تلك السهم صاعدًا بنسبة 5% عند 79.23 جنيه، ثم غاز مصر الذى صعد بنسبة 5.22% عند 169.43 جنيه، وسهم الدلتا للسكر الذي صعد 5% عند 25.32 جنيه، وسهم مصر بني سويف للأسمنت الذى صعد بنسبة 5.54% عند 26.11 جنيه، وسهم المهندس للتأمين الذي تراجع بنسبة 9.53% عند 7.31 جنيه، وسهم المصرية لصناعة النشا والجلو كوز 5% عند 12.75 جنيه.