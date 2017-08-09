البورصة: إيقاف التعامل على أسهم النعيم وريكاب

مصطفى طلعت قررت إدارة البورصة، اليوم الأربعاء، إيقاف التعامل على أسهم شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، وشركتها التابعة ريكاب للاستثمارات المالية، لحين ورود بيان بخصوص التحالف بين الأخيرة وشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، مع تعليق العروض والطلبات المسجلة على أسهم الاثنين قبل نشر هذا الإعلان.

مصطفى طلعت

قررت إدارة البورصة، اليوم الأربعاء، إيقاف التعامل على أسهم شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، وشركتها التابعة ريكاب للاستثمارات المالية، لحين ورود بيان بخصوص التحالف بين الأخيرة وشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، مع تعليق العروض والطلبات المسجلة على أسهم الاثنين قبل نشر هذا الإعلان.

وأعلنت شركة النعيم -أمس- موافقة مجلس الإدارة على اندماج شركة ريكاب للاستثمارات المالية التابعة لها، مع وادي دجلة العقارية لإنشاء كيان جديد تبلغ قيمته الدفترية 3.5 مليار جنيه، وذلك عبر زيادة رأسمال ريكاب 300 مليون سهم بالقيمة العادلة البالغة 11 جنيهًا للسهم.

وقال حسين شبكشي، رئيس مجلس إدارة شركة “النعيم” القابضة، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن شركته دخلت في تحالف مع وادي دجلة بغرض تعظيم النشاط العقاري للشركة عن طريق زيادة رأس مال ريكاب.

من جانبه، أكد ماجد حلمي رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة للاستثمار العقاري، أن الهدف هو تعظيم العائد لمستثمري الشركتين لخلق كيان أكبر يستطيع المنافسة على تطوير مشروعات كبرى، فضلاً عن الاستفادة من نظام الحوكمة الموجود داخل شركة النعيم.