البورصة: إيقاف التداول على 20 سهمًا

رجب عزالدينقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا متداولًا، بمنتصف تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- لمدة نصف ساعة لتجاوزهم نسبة الـ 5% المقررة، وفقاً لقواعد التداول. وشملت الأسهم الموقوفة، أسمنت سيناء، أسيك للتعدين، أسمنت بورتلاند طرة، برايم القابضة، الملتقى للعربى للاستثمارات،

رجب عزالدين

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا متداولًا، بمنتصف تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- لمدة نصف ساعة لتجاوزهم نسبة الـ 5% المقررة، وفقاً لقواعد التداول.



وشملت الأسهم الموقوفة، أسمنت سيناء، أسيك للتعدين، أسمنت بورتلاند طرة، برايم القابضة، الملتقى للعربى للاستثمارات، العربية للخزف وغيرهم.



وتواصل مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة، منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للعرب والمؤسسات الأجنبية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.11 % عند مستوى 13642 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% ليصل إلى 690 نقطة.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 119 سهمًا من إجمالى 186 سهما متداولا، بينما هبط 42 وبقى 25 دون تغير.