البورصة: إيقاف التداول على 14 سهمًا

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة مقيدة، لمدة نصف ساعة، لتجاوزها نسبة الـ5% صعود، خلال جلسة تداول اليوم الخميس -أخر جلسات الأسبوع.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها كل من غاز مصر، والنصر للأعمال المدنية، وأسمنت سيناء، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون، ومصر الوطنية للصلب – عتاقة، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ومصر للألومنيوم، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والدلتا للسكر، ومصر للزيوت والصابون، والمهندس للتأمين، والعامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير، والشرقية الوطنية للامن الغذائي، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية.

يذكر أن مؤشرات البورصة ارتفعت، بحلول منتصف جلسة اليوم، بدعم القوة الشرائية من المؤسسات العربية، بينما مالت تعاملات المصريين نحو جنى الأرباح مع المستثمرين الأجانب، لينفذ المؤشر الرئيسى تداولاته عند 13408.68 نقطة، بنسبة صعود 0.55%، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.48% عند مستوى 671.54 نقطة.