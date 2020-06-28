البورصة «إجازة» يومي الأربعاء و الخميس المقبلين

أصدرت البورصة المصرية بيانًا جديدًا بشأن تعديل موعد عطلات مناسبات ذكرى ثورة 30 يونيو وانتهاء السنة المالية للبنوك، عقب إصدارها بيان منذ ساعات حددت فيه يومي الثلاثاء والأربعاء موعدًا لعطلاتها، إلا أنها قامت بإلغائه لاحقًا.

وكشفت البورصة في بيان حصلت “المال” على نسخة منه أنه سيتم تعطيل العمل بالبورصة يومي الأربعاء والخميس.

وأوضحت أن ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٠ إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو، وقرار البنك المركزي بتعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانياتها في ٣٠ يونيو يومي الأربعاء والخميس الموافق ٢،١ يوليو .

ولذلك فقد تقرر تعطيل العمل بالبورصة المصرية يومي الأربعاء والخميس الموافق ١ ، ٢ يوليو ٢٠٢٠، علي أن يستأنف العمل بها صباح يوم الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٠.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن مساء اليوم -الأحد- عن منح المواطنين إجازة يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو