البورصة إجازة الخميس بمناسبة ثورة 23 يوليو

البورصة تفصح عن عطلة يوم الخميس المقبل

قررت إدارة البورصة المصرية اعتبار يوم الخميس المقبل إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وذلك فى إطار قرار رئيس الحكومة والبنك المركزى. ومن المقرر استئناف التداول فى البورصة اعتبارًا من الأحد المقبل.

‎وأصدر د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم ‎الخميس المقبل الموافق 23 يوليو إجازة رسمية.

كما قرر البنك المركزي المصرى بتعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر، يوم الخميس المقبل.

البورصة تغلق على صعود جماعى لمؤشراتها

الشركات المقيدة بالبورصة

وأغلقت البورصة تعاملات الثلاثاء على صعود جماعي لمؤشراتها، وارتفاع رأسمالها السوقى بقيمة 5 مليارات جنيه، وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب.

وصعد مؤشر EGX30 بنسبة 1.71% إلى 10588 نقطة، و“EGX70” بنسبة 2.05% إلى 1475 نقطة، و“EGX100” بنسبة 1.94% عند 2266 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX50” بنسبة 1.27% إلى 1778 نقطة، بينما صعد “EGX30 Capped” بنسبة 1.24% عند 12245 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.2 مليار جنيه، واتجه المصريون والأجانب للشراء، والعرب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 115 من إجمالي 176، بينما هبط 34، وبقي 27 دون تغيير.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة إلى 578.3 مليار جنيه بنهاية الجلسة، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه على آخِر إغلاق الإثنين.

وأغلقت البورصة تعاملات الاثنين على صعود جماعى لمؤشراتها، وارتفاع رأسمالها السوقى بقيمة 5 مليارات جنيه، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب.