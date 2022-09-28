البورصة : أسهم العقارات والخدمات المالية غير المصرفية تسجل تداولات بقيمة 494 مليون جنيه بجلسة الأربعاء

سجلت أسهم العقارات والخدمات المالية غير المصرفية في البورصة المصرية تداولات بقيمة 494 مليون جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 46% من القيمة الإجمالية.

وجاء قطاع العقارات في الصدارة بحصة سوقية 30%، وبقيمة 322.3 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحصة سوقية 16%، وتداولات بواقع 171.3 مليون جنيه .

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على هبوط جماعي، وسط تحرك شرائي للمتعاملين العرب والمصريين.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.1% ليصل 9702 نقطة، وبنحو 1% للمؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” عند 2241.5 نقطة،

فيما هبط الأوسع نطاقًا “egx100” بنسبة مماثلة أيضًا مسجلًا 3172 نقطة، ونظيره الخمسيني “egx50” بواقع 0.98% عند 1891 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 195 ورقة مالية، صعد من بينهم 26 فقط، وتراجع 102 أخرى، وظلت الباقية على استقرار سعري دون أية تغيرات، فيما سجل رأس المال السوقي حوالي 682.45 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي بلغ 69.4 و12 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المتعاملون الأجانب للبيع بقيمة سجلت 81.3 مليون جنيه.