البورصة‭ ‬في‭ ‬قبضة‭ ‬الأداء‭ ‬العرضي‭ ‬بضغط‭ ‬شُح‭ ‬السيولة

يتوقع خبراء فنيون أن تدفع ضغوط شح السيولة وضريبة الأرباح الرأسمالية البورصة لمواصلة السير فى النفق العرضى الأسبوع الحالى.
وأشاروا إلى أن النظرة للبورصة على المدى القصير تميل إلى الأداء الهابط، فى ظل تراجع سهم البنك التجارى الدولى المُهيمن على الوزن النسبى الأكبر للمؤشر الثلاثينى.
وأنهت البورصة تعاملاتها الأسبوع الماضى على تباين فى أداء مؤشراتها، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي «EGX30» بنسبة %0.18 ليغلق عند 10536 نقطة، وهبط مؤشر الأفراد «EGX70» بنسبة %2.2 ليسجل 2662 نقطة، وتراجع أيضا المؤشر المئوى الأوسع نطاقا «EGX100» بنسبة %1.7 مغلقا عند 3609 نقاط.
وخسر رأس المال السوقى ما نسبته %0.61 بقيمة 4.3 مليار جنيه، لينهى التعاملات الأسبوعية عند 699 مليارا، نظير 703.3 مليار بالأسبوع السابق.
وهيمن المستثمرون المحليون على النسبة الأكبر من التعاملات بنسبة %80.7 بصافى شراء قيمته 67.5 مليون جنيه، تلاهم المستثمرون الأجانب بنسبة %12 من التداولات، بصافى بيع 182.4 مليون، فيما استحوذ العرب على %7.3 من التداولات بصافى مشتريات 115 مليونا، بعد استبعاد الصفقات.
وقالت عصمت ياسين، مدير تداولات الأفراد فى البورصة إن السوق ستشهد اتجاها عرضيا خلال الأسبوع الحالى، مع توقعات بعودة السيولة فى النصف الثانى من الأسبوع مع انتهاء المؤسسات من الاكتتاب فى شركة ».E-finance«.
ومن المقرر بدء تلقى طلبات الاكتتاب العام فى أسهم «E-finance» بالبورصة لشريحة الطرح العام للجمهور اعتبارًا من الأربعاء المقبل وحتى 13 أكتوبر الجارى، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 18 من الشهر ذاته .
وأكدت «ياسين» لـ«المال» أن اكتتاب «e-finance» سيدعم تحركات قطاع المدفوعات الإلكترونية فى البورصة، والمتمثلة فى أسهم فورى للمدفوعات الإلكترونية، وراية لمراكز الاتصال، وراية القابضة، وبالتبعية سيتحرك بشكل إيجابى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والقطاع البنكى أيضا.
ضغوط على السوق
ولفتت إلى أن غياب السيولة، والحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية لايزالان يضغطان على السوق، ومن الضرورى اتخاذ قرار بإلغاء الضريبة لجذب استثمارات جديدة بالسوق.
وتوقعت تحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق 10850 و10900 نقطة، بينما يظل المؤشر السبعينى يعانى من ضعف واضح بسبب حركة التصحيح التى يمر بها، والتى تعد أمرًا طبيعيًا عقب الارتفاعات القوية التى شهدها خلال الفترة الماضية.
وقال سمير عزمى، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية إن السوق تواجه أداء عرضيا الأسبوع الحالى نتيجة شح السيولة، وضغوط ضريبة الأرباح الرأسمالية مع اقتراب موعد تطبيقها مطلع العام المقبل.
وأكد أن النظرة للبورصة تميل للهبوط على المدى القصير، مشيرا إلى أن المؤشرات الفنية تدل على تحركات إيجابية للسوق، لكن أحجام التداولات تحول دون تحقق ذلك.
وتوقع تحركات إيجابية لقطاع الاتصالات بدعم الاكتتاب فى شركة «e-finance» كما سيقود القطاع الصعود المرتقب للسوق.