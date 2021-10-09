البورصة‭ ‬في‭ ‬قبضة‭ ‬الأداء‭ ‬العرضي‭ ‬بضغط‭ ‬شُح‭ ‬السيولة

يتوقع‭ ‬خبراء‭ ‬فنيون‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬ضغوط‭ ‬شح‭ ‬السيولة‭ ‬وضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬البورصة‭ ‬لمواصلة‭ ‬السير‭ ‬فى‭ ‬النفق‭ ‬العرضى‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالى‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النظرة‭ ‬للبورصة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬تميل‭ ‬إلى‭ ‬الأداء‭ ‬الهابط،‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬تراجع‭ ‬سهم‭ ‬البنك‭ ‬التجارى‭ ‬الدولى‭ ‬المُهيمن‭ ‬على‭ ‬الوزن‭ ‬النسبى‭ ‬الأكبر‭ ‬للمؤشر‭ ‬الثلاثينى‭.‬

وأنهت‭ ‬البورصة‭ ‬تعاملاتها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضى‭ ‬على‭ ‬تباين‭ ‬فى‭ ‬أداء‭ ‬مؤشراتها،‭ ‬إذ‭ ‬ارتفع‭ ‬المؤشر‭ ‬الرئيسي‮ «‬EGX30‮» ‬بنسبة‭ %‬0.18‭ ‬ليغلق‭ ‬عند‭ ‬10536‭ ‬نقطة،‭ ‬وهبط‭ ‬مؤشر‭ ‬الأفراد‮ «‬EGX70‮» ‬بنسبة‭ %‬2.2‭ ‬ليسجل‭ ‬2662‭ ‬نقطة،‭ ‬وتراجع‭ ‬أيضا‭ ‬المؤشر‭ ‬المئوى‭ ‬الأوسع‭ ‬نطاقا‮ «‬EGX100‮» ‬بنسبة‭ %‬1.7‭ ‬مغلقا‭ ‬عند‭ ‬3609‭ ‬نقاط‭.‬

وخسر‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬السوقى‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ %‬0.61‭ ‬بقيمة‭ ‬4‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬جنيه،‭ ‬لينهى‭ ‬التعاملات‭ ‬الأسبوعية‭ ‬عند‭ ‬699‭ ‬مليارا،‭ ‬نظير‭ ‬703‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬بالأسبوع‭ ‬السابق‭.‬

وهيمن‭ ‬المستثمرون‭ ‬المحليون‭ ‬على‭ ‬النسبة‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬التعاملات‭ ‬بنسبة‭ %‬80.7‭ ‬بصافى‭ ‬شراء‭ ‬قيمته‭ ‬67‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬جنيه،‭ ‬تلاهم‭ ‬المستثمرون‭ ‬الأجانب‭ ‬بنسبة‭ %‬12‭ ‬من‭ ‬التداولات،‭ ‬بصافى‭ ‬بيع‭ ‬182‭.‬4‭ ‬مليون،‭ ‬فيما‭ ‬استحوذ‭ ‬العرب‭ ‬على‭ %‬7.3‭ ‬من‭ ‬التداولات‭ ‬بصافى‭ ‬مشتريات‭ ‬115‭ ‬مليونا،‭ ‬بعد‭ ‬استبعاد‭ ‬الصفقات‭.‬

وقالت‭ ‬عصمت‭ ‬ياسين،‭ ‬مدير‭ ‬تداولات‭ ‬الأفراد‭ ‬فى‭ ‬البورصة‭ ‬إن‭ ‬السوق‭ ‬ستشهد‭ ‬اتجاها‭ ‬عرضيا‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالى،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بعودة‭ ‬السيولة‭ ‬فى‭ ‬النصف‭ ‬الثانى‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬الاكتتاب‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬‮».‬E-finance‮«‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬بدء‭ ‬تلقى‭ ‬طلبات‭ ‬الاكتتاب‭ ‬العام‭ ‬فى‭ ‬أسهم‭ ‬‮«‬E-finance‮»‬‭ ‬بالبورصة‭ ‬لشريحة‭ ‬الطرح‭ ‬العام‭ ‬للجمهور‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬وحتى‭ ‬13‭ ‬ أكتوبر‭ ‬الجارى،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬التداول‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬الشركة‭ ‬بحلول‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭ .‬

وأكدت‭ ‬‮«‬ياسين‮»‬‭ ‬لـ«المال‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اكتتاب‮ «‬e-finance‮» ‬سيدعم‭ ‬تحركات‭ ‬قطاع‭ ‬المدفوعات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬فى‭ ‬البورصة،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬فى‭ ‬أسهم‭ ‬فورى‭ ‬للمدفوعات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وراية‭ ‬لمراكز‭ ‬الاتصال،‭ ‬وراية‭ ‬القابضة،‭ ‬وبالتبعية‭ ‬سيتحرك‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابى‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬غير‭ ‬المصرفية،‭ ‬والقطاع‭ ‬البنكى‭ ‬أيضا‭.‬

ضغوط على السوق

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬السيولة،‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬لايزالان‭ ‬يضغطان‭ ‬على‭ ‬السوق،‭ ‬ومن‭ ‬الضرورى‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بإلغاء‭ ‬الضريبة‭ ‬لجذب‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬بالسوق‭.‬

وتوقعت‭ ‬تحرك‭ ‬المؤشر‭ ‬الثلاثينى‭ ‬فى‭ ‬نطاق‭ ‬10850‭ ‬و10900‭ ‬ نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬يظل‭ ‬المؤشر‭ ‬السبعينى‭ ‬يعانى‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬واضح‭ ‬بسبب‭ ‬حركة‭ ‬التصحيح‭ ‬التى‭ ‬يمر‭ ‬بها،‭ ‬والتى‭ ‬تعد‭ ‬أمرًا‭ ‬طبيعيًا‭ ‬عقب‭ ‬الارتفاعات‭ ‬القوية‭ ‬التى‭ ‬شهدها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

وقال‭ ‬سمير‭ ‬عزمى،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التحليل‭ ‬الفنى‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬بلوم‭ ‬مصر‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬إن‭ ‬السوق‭ ‬تواجه‭ ‬أداء‭ ‬عرضيا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالى‭ ‬نتيجة‭ ‬شح‭ ‬السيولة،‭ ‬وضغوط‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬تطبيقها‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬النظرة‭ ‬للبورصة‭ ‬تميل‭ ‬للهبوط‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤشرات‭ ‬الفنية‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬إيجابية‭ ‬للسوق،‭ ‬لكن‭ ‬أحجام‭ ‬التداولات‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬تحقق‭ ‬ذلك‭.‬

وتوقع‭ ‬تحركات‭ ‬إيجابية‭ ‬لقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬بدعم‭ ‬الاكتتاب‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬e-finance‮»‬‭ ‬كما‭ ‬سيقود‭ ‬القطاع‭ ‬الصعود‭ ‬المرتقب‭ ‬للسوق‭.