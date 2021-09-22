البورصة‭ ‬تلتقط‭ ‬الأنفاس‭ ‬وتصعد‭ ‬بشكل‭ ‬محدود‭ ‬بدعم‭ ‬تماسك‭ ‬القياديات

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على صعود جماعى للمؤشرات، بعد 3 جلسات متتالية من التراجع الحاد، بدعم من مشتريات عربية على الأسهم القيادية. قال محللون فنيون إن البورصة تمر حاليًّا بحركة تصحيح عقب التراجع الذى شهدته خلال الفترة الماضية، متوقعين أن تستكمل الصعود بجلسة اليوم- آخر جلسات الأسبوع الحالي- وصولًا لمستوى 10600 نقطة ثم مستويات أعلى خلال الأسبوع المتبقى من سبتمبر الحالي.
وأشاروا إلى أن جميع التأثيرات التى يتخوف منها مستثمرو البورصة لا تزال مستمرة، وتحديدًا فيما يتعلق بملف ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وصعد المؤشر الرئيسى « EGX 30» بنسبة %0.93 وسجل 10596 نقطة، والمؤشر السبعينى «EGX70 ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بواقع %3.1 مسجلا 2679 نقطة، والمؤشر متساوى الأوزان «EGX50» بنسبة %3 عند 2291 نقطة، ونظيره الأوسع نطاقًا «EGX100» بمعدل %2.8 ليسجل 3634 نقطة.
وسجلت تداولات الأسهم حوالى 1.1 مليار جنيه، فيما جرى التداول على نحو 189 سهمًا، هيمنت الحركة الصاعدة على 122 وتراجع أداء،18 ولم يتغير أداء ،49 فيما سجل رأس المال السوقى 701.039 مليار جنيه.
واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بواقع 36 و 22 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المستثمرون العرب إلى الشراء بصافى مشتريات سجلت 58 مليون جنيه.
وقال سامح غريب مدير حسابات كبار العملاء بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية إن البورصة المصرية شهدت اليوم ارتدادة محدودة بدأت خلال النصف الثانى من الجلسة.
وأشار إلى أن التماسك جاء نتيجة حالة الهبوط التى شهدتها المؤشرات خلال الجلسات الماضية، كمحاولة من الأسهم لتعويض جزء من خسائرها السابقة.
ولفت إلى أن جميع القياديات تماسكت بشكل محدود بجلسة اليوم، ومن بينها «المصرية للاتصالات» مرجحًا أن يتحرك المؤشر بجلسة اليوم نحو مستوى المقاومة الثانى عند 10700 نطقة، ثم 10950 خلال الجلسات القليلة المقبلة.
وأكد أن تخوفات فرض ضرائب الأرباح الرأسمالية لا تزال تضغط على حركة المستثمرين.
وقال حسام عيد، مدير الاستثمار فى شركة «إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية، إن البورصة شهدت خلال جلسة اليوم حركة تصحيح بدعم من توجه بعض المستثمرين لفتح مراكز شرائية بالأسهم القيادية تحديدًا.
وأضاف أن انخفاض حدة التصحيح وهدوء عمليات جنى الأرباح يصعد بمؤشر” EGX30″ بأكثر من 95 نقطة بنسبة صعود %0.93 ليغلق بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسى وهو 10600 بفضل اتجاه المستثمرين العرب والمصريين نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية عند مستويات الدعم الرئيسية للأسهم.
وأشار إلى أن المؤشر لديه فرصة للتحرك إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسى وهو 10600 نقطة، لافتًا إلى أنه فى حالة الاستقرار أعلاه مع استمرار فتح المراكز المالية بالأسهم قرب مستويات الدعم يتجه المؤشر الرئيسى إلى اختبار مستوى المقاومة الثانى وهو 10700 نقطة.
وأكد أنه حال ظهور عمليات جنى أرباح عند مستوى المقاومة قد يدفع ذلك المؤشر لمعاودة اختبار مستوى الدعم الأول وهو 10450 نقطة.
أما عن مؤشر «EGX70 « فقال «عيد» إنه نجح فى الاستقرار بالمنطقة الخضراء واختراق مستويات المقاومة الرئيسية وأغلق مرتفعًا بمقدار 80.56 نقطة بنسبة صعود %3.1 بفضل الأداء الإيجابى لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بأسهم المضاربات الأمر الذى ينعكس بالإيجابية على أداء المؤشر السبعينى والاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسى 2660 واستمرار الأداء الإيجابى لأغلب أسهم المضاربات يتجه المؤشر السبعينى نحو مستوى المقاومة 2730 ثم 2760 نقطة.
وأوضح أنه فى حال ظهور عمليات جنى أرباح عند مستويات المقاومة الرئيسية للمؤشر السبعينى يتجه المؤشر لاختبار مستويات الدعم الرئيسية 2660 ثم 2600 نقطة.