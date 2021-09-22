البورصة‭ ‬تلتقط‭ ‬الأنفاس‭ ‬وتصعد‭ ‬بشكل‭ ‬محدود‭ ‬بدعم‭ ‬تماسك‭ ‬القياديات

أنهت‭ ‬البورصة‭ ‬المصرية‭ ‬تعاملات‭ ‬جلسة‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬صعود‭ ‬جماعى‭ ‬للمؤشرات،‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬جلسات‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬التراجع‭ ‬الحاد،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مشتريات‭ ‬عربية‭ ‬على‭ ‬الأسهم‭ ‬القيادية‭.‬ قال‭ ‬محللون‭ ‬فنيون‭ ‬إن‭ ‬البورصة‭ ‬تمر‭ ‬حاليًّا‭ ‬بحركة‭ ‬تصحيح‭ ‬عقب‭ ‬التراجع‭ ‬الذى‭ ‬شهدته‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬متوقعين‭ ‬أن‭ ‬تستكمل‭ ‬الصعود‭ ‬بجلسة‭ ‬اليوم- ‬آخر‭ ‬جلسات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي- ‬وصولًا‭ ‬لمستوى‭ ‬10600‭ ‬نقطة‭ ‬ثم‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬المتبقى‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالي‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬التأثيرات‭ ‬التى‭ ‬يتخوف‭ ‬منها‭ ‬مستثمرو‭ ‬البورصة ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة،‭ ‬وتحديدًا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بملف‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية.‭

‬وصعد‭ ‬المؤشر‭ ‬الرئيسى‭ ‬‮«‬‭ ‬EGX 30‮»‬‭ ‬بنسبة‭ %‬0.93‭ ‬وسجل‭ ‬10596‭ ‬نقطة،‭ ‬والمؤشر‭ ‬السبعينى‭ ‬‮«‬EGX70‭ ‬ewi‮»‬‭ ‬للأسهم‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بواقع‭ %‬3.1‭ ‬مسجلا‭ ‬2679‭ ‬نقطة،‭ ‬والمؤشر‭ ‬متساوى‭ ‬الأوزان‭ ‬‮«‬EGX50‮»‬‭ ‬بنسبة‭ %‬3‭ ‬عند‭ ‬2291‭ ‬نقطة،‭ ‬ونظيره‭ ‬الأوسع‭ ‬نطاقًا‭ ‬‮«‬EGX100‮»‬‭ ‬بمعدل‭ %‬2.8‭ ‬ليسجل‭ ‬3634‭ ‬نقطة‭.‬

وسجلت‭ ‬تداولات‭ ‬الأسهم‭ ‬حوالى‭ ‬1‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬جنيه،‭ ‬فيما‭ ‬جرى‭ ‬التداول‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬189‭ ‬سهمًا،‭ ‬هيمنت‭ ‬الحركة‭ ‬الصاعدة‭ ‬على‭ ‬122‭ ‬وتراجع‭ ‬أداء‭،‬18‭ ‬ولم‭ ‬يتغير‭ ‬أداء‭ ،‬49‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬السوقى‭ ‬701‭.‬039‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭.‬

واتجهت‭ ‬تعاملات‭ ‬المصريين‭ ‬والأجانب‭ ‬للبيع‭ ‬بواقع‭ ‬36‭ ‬و‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬فيما‭ ‬اتجه‭ ‬المستثمرون‭ ‬العرب‭ ‬إلى‭ ‬الشراء‭ ‬بصافى‭ ‬مشتريات‭ ‬سجلت‭ ‬58‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭.‬

وقال‭ ‬سامح‭ ‬غريب‭ ‬مدير‭ ‬حسابات‭ ‬كبار‭ ‬العملاء‭ ‬بشركة ‬‮عربية‭ ‬أون‭ ‬لاين‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‮‬‭ ‬إن‭ ‬البورصة‭ ‬المصرية‭ ‬شهدت اليوم‭ ‬ارتدادة‭ ‬محدودة‭ ‬بدأت‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الثانى‭ ‬من‭ ‬الجلسة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التماسك‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬حالة‭ ‬الهبوط‭ ‬التى‭ ‬شهدتها‭ ‬المؤشرات‭ ‬خلال‭ ‬الجلسات‭ ‬الماضية،‭ ‬كمحاولة‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬لتعويض‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬خسائرها‭ ‬السابقة‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬القياديات‭ ‬تماسكت‭ ‬بشكل‭ ‬محدود‭ ‬بجلسة‭ ‬اليوم،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬المصرية‭ ‬للاتصالات‮»‬‭ ‬مرجحًا‭ ‬أن‭ ‬يتحرك‭ ‬المؤشر‭ ‬بجلسة‭ ‬اليوم‭ ‬نحو‭ ‬مستوى‭ ‬المقاومة‭ ‬الثانى‭ ‬عند‭ ‬10700‭ ‬نطقة،‭ ‬ثم‭ ‬10950‭ ‬خلال‭ ‬الجلسات‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬تخوفات‭ ‬فرض‭ ‬ضرائب‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تضغط‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬المستثمرين‭.‬

وقال‭ ‬حسام‭ ‬عيد،‭ ‬مدير‭ ‬الاستثمار‭ ‬فى‭ ‬شركة ‭ ‬‮«‬إنترناشيونال‮»‬‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬إن‭ ‬البورصة‭ ‬شهدت‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬اليوم‭ ‬حركة‭ ‬تصحيح‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬توجه‭ ‬بعض‭ ‬المستثمرين‭ ‬لفتح‭ ‬مراكز‭ ‬شرائية‭ ‬بالأسهم‭ ‬القيادية‭ ‬تحديدًا‭.‬

وأضاف‭ ‬أن انخفاض‭ ‬حدة‭ ‬التصحيح‭ ‬وهدوء‭ ‬عمليات‭ ‬جنى‭ ‬الأرباح‭ ‬يصعد‭ ‬بمؤشر‮” ‬EGX30″‬‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬95‭ ‬نقطة‭ ‬بنسبة‭ ‬صعود‭ %‬0.93‭ ‬ليغلق‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬المقاومة‭ ‬الرئيسى‭ ‬وهو‭ ‬10600‭ ‬بفضل‭ ‬اتجاه‭ ‬المستثمرين‭ ‬العرب‭ ‬والمصريين‭ ‬نحو‭ ‬الشراء‭ ‬وفتح‭ ‬المراكز‭ ‬المالية‭ ‬بالأسهم‭ ‬القيادية‭ ‬عند‭ ‬مستويات‭ ‬الدعم‭ ‬الرئيسية‭ ‬للأسهم‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤشر‭ ‬لديه‭ ‬فرصة‭ ‬للتحرك إلى‭ ‬اختبار‭ ‬مستوى‭ ‬المقاومة‭ ‬الرئيسى‭ ‬وهو‭ ‬10600‭ ‬نقطة،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬الاستقرار‭ ‬أعلاه‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬فتح‭ ‬المراكز‭ ‬المالية‭ ‬بالأسهم‭ ‬قرب‭ ‬مستويات‭ ‬الدعم‭ ‬يتجه‭ ‬المؤشر‭ ‬الرئيسى‭ ‬إلى‭ ‬اختبار‭ ‬مستوى‭ ‬المقاومة‭ ‬الثانى‭ ‬وهو‭ ‬10700‭ ‬نقطة‭.‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬حال‭ ‬ظهور‭ ‬عمليات‭ ‬جنى‭ ‬أرباح‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬المقاومة‭ ‬قد‭ ‬يدفع‭ ‬ذلك‭ ‬المؤشر‭ ‬لمعاودة‭ ‬اختبار‭ ‬مستوى‭ ‬الدعم‭ ‬الأول‭ ‬وهو‭ ‬10450‭ ‬نقطة‭.‬

أما‭ ‬عن‭ ‬مؤشر‮ «‬EGX70‮ «‬‭ ‬فقال‭ ‬‮«‬عيد‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬نجح‭ ‬فى‭ ‬الاستقرار‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬واختراق‭ ‬مستويات‭ ‬المقاومة‭ ‬الرئيسية‭ ‬وأغلق‭ ‬مرتفعًا‭ ‬بمقدار‭ ‬80‭.‬56‭ ‬نقطة‭ ‬بنسبة‭ ‬صعود‭ %‬3.1‭ ‬بفضل‭ ‬الأداء‭ ‬الإيجابى‭ ‬لأغلب‭ ‬أسهم‭ ‬المضاربات‭ ‬والمتاجرة‭ ‬السريعة‭ ‬واتجاه‭ ‬المستثمرين‭ ‬الأفراد‭ ‬نحو‭ ‬الشراء‭ ‬وفتح‭ ‬المراكز‭ ‬المالية‮ ‬‭ ‬بأسهم‭ ‬المضاربات‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬ينعكس‭ ‬بالإيجابية‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المؤشر‭ ‬السبعينى‭ ‬والاستقرار‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الدعم‭ ‬الرئيسى‭ ‬2660‭ ‬واستمرار‭ ‬الأداء‭ ‬الإيجابى‭ ‬لأغلب‭ ‬أسهم‭ ‬المضاربات‭ ‬يتجه‭ ‬المؤشر‭ ‬السبعينى‭ ‬نحو‭ ‬مستوى‭ ‬المقاومة‮ ‬2730‮ ‬ثم‭ ‬2760‭ ‬نقطة‭.‬

‮وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬فى‭ ‬حال‭ ‬ظهور‭ ‬عمليات‭ ‬جنى‭ ‬أرباح‭ ‬عند‭ ‬مستويات‭ ‬المقاومة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمؤشر‭ ‬السبعينى‭ ‬يتجه‭ ‬المؤشر‭ ‬لاختبار‭ ‬مستويات‭ ‬الدعم‭ ‬الرئيسية‭ ‬2660‭ ‬ثم‭ ‬2600‭ ‬نقطة‭.‬