البورصة‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬الهبوط‭ ‬التصحيحي‭ ‬وعمليات‭ ‬جني‭ ‬الأرباح

‮ ‬محللون‭:‬‮ «‬EGX 30‮» ‬الأوفر‭ ‬حظًا‭ ‬رغم‭ ‬تراجعه‭ %‬0.17‭ ‬أمس

توقع‭ ‬خبراء‭ ‬التحليل‭ ‬الفنى‭ ‬انتهاء‭ ‬التصحيح‭ ‬الهبوطى‭ ‬لمؤشر‭ ‬البورصة‭ ‬المصرية‭ ‬الرئيسى‭ ‬‮ ‬EGX30وتمكنه‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬عمليات‭ ‬جنى‭ ‬الأرباح‭ ‬والعودة‭ ‬فى‭ ‬اتجاه‭ ‬مستهدفاته‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬11300‭ ‬إلى‭ ‬11500‭ ‬نقطة،‭ ‬خلال‭ ‬الجلسات‭ ‬المقبلة،‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬10800‭ ‬نقطة‭.‬

واعتبر‭ ‬خبراء‮ ‬EGX30‮ ‬الأوفر‭ ‬حظًا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬رغم‭ ‬تعرضه‭ ‬لعمليات‭ ‬جنى‭ ‬أرباح،‭ ‬فيما‭ ‬حذروا‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬المخاطرة‭ ‬بالأسهم‭ ‬المكونة‭ ‬لمؤشر‭ ‬الأسهم‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‮ ‬EGX70‭.‬

وهبط‮ ‬EGX30،‭ ‬بنهاية‭ ‬تعاملات‭ ‬جلسة‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬17٪،‭ ‬مسجلًا‭ ‬مستوى‭ ‬11036‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬صعد‮ ‬EGX70‭ ‬EWI،‭ ‬بنسبة‭ %‬1.35‭ ‬مسجلًا‭ ‬2845‭ ‬نقطة،‭ ‬وارتفع‮ ‬EGX100‭ ‬EWI،‭ ‬الأوسع‭ ‬نطاقا،‮ ‬بنسبة‭ %‬0.99‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬3832‭ ‬نقطة‭.‬

وبلغت‭ ‬قيم‭ ‬التداول‭ ‬على‭ ‬الأسهم‭ ‬866‭.‬07‭ ‬مليون‭ ‬جنيه،‭ ‬وربح‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬السوقى‭ ‬للمقيدة‭ ‬منها‭ ‬نحو‭ ‬2‭.‬53‭ ‬مليار،‭ ‬ليسجل‭ ‬723‭.‬68‭ ‬مليار،‭ ‬مقابل‭ ‬721‭.‬15‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬مستوى‭ ‬الإغلاق‭ ‬السابق‭.‬

وشهدت‮ ‬البورصة‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬سيطرة‭ ‬شرائية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستثمرين‭ ‬العرب‭ ‬والأجانب،‭ ‬بصافى‭ ‬قيمة‭ ‬بلغت‭ ‬7‭.‬17‭ ‬مليون‭ ‬جنيه،‭ ‬و5‭.‬25‭ ‬ مليون،‭ ‬على‭ ‬الترتيب،‭ ‬مقابل‭ ‬بيع‭ ‬للمصريين‭ ‬بقيمة‭ ‬12‭.‬43‭ ‬مليون‭.‬

وأشار‭ ‬أدهم‭ ‬جمال‭ ‬الدين،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التحليل‭ ‬الفنى‭ ‬بشركة‭ ‬كايروكابيتال‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬حالة‭ ‬التذبذب‭ ‬بسوق‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬وضوح‭ ‬الرؤية‭ ‬وتخوفات‭ ‬المستثمرين‮ ‬‭.‬

واستكمل،‭ ‬جمال‭ ‬الدين،‭ ‬أن‭ ‬البورصة‭ ‬واصلت‭ ‬خلال‭ ‬تعاملات‭ ‬اليوم‭ ‬التأثر‭ ‬بعمليات‭ ‬جنى‭ ‬الأرباح،‭ ‬التى‭ ‬دفعت‭ ‬مؤشرها‭ ‬الرئيسي‮ ‬EGX30‮ ‬لقرب‭ ‬مستوى‭ ‬ 11145‭ ‬نقطة‭.‬

ولفت ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬هبوط‭ ‬المؤشر‭ ‬فإن‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬10860‭ ‬نقطة،‮ ‬تؤهله‭ ‬للتحرك‭ ‬نحو‭ ‬مستهدفاته‭ ‬عند‭ ‬11320‭ – ‬11500‭ ‬نقطة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جلسة‭ ‬الأحد‭ ‬أظهرت‭ ‬عودة‭ ‬القوة‭ ‬الشرائية‭ ‬والتحسن‭ ‬النسبى‭ ‬لأسهم‭ ‬مؤشر‮ ‬EGX70،‭ ‬ناصحًا‭ ‬المستثمرين‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬سهم‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل،‭ ‬واتجه‭ ‬المستثمرون‭ ‬الأفراد‭ ‬المصريون‭ ‬والعرب‭ ‬للشراء‭ ‬بصافى‭ ‬قيمة‭ ‬بلغت‭ ‬69‭.‬63‭ ‬مليون‭ ‬جنيه،‭ ‬و9‭.‬27‭ ‬ مليون‭ ‬على‭ ‬الترتيب،‭ ‬وسجل‭ ‬الأجانب‭ ‬بيعًا‭ ‬بقيمة‭ ‬123‭.‬8‭ ‬ألف‭.‬

ونوه‭ ‬ريمون‭ ‬نبيل،‭ ‬عضو‭ ‬الجمعية‭ ‬المصرية‭ ‬للمحللين‭ ‬الفنيين،‭ ‬إلى‭ ‬تباين‭ ‬أداء‭ ‬مؤشرات‭ ‬البورصة‭ ‬اليوم ‬بعدما‭ ‬ارتفع‭ ‬المؤشر‭ ‬السبعينى‭ ‬نحو‭ ‬38‭ ‬نقطة،‭ ‬وانخفض‮ ‬EGX30‮ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬نقطة‭.‬

وتوقع‭ ‬‮«‬نبيل‮»‬‭ ‬انتهاء‭ ‬موجة‭ ‬التصحيح‭ ‬الهابط‭ ‬لمؤشر‮ ‬EGX30‮ ‬على‭ ‬الأجل‭ ‬القريب،‭ ‬ليظل‭ ‬مستوى‭ ‬10800‭ ‬نقطة،‭ ‬كمستوى‭ ‬دعم‭ ‬مهم‭ ‬لأى‭ ‬هبوط‭ ‬تصحيحى‭ ‬قد‭ ‬يحدث،‭ ‬ورجح‭ ‬معاودته الصعود‭ ‬لقرب‭ ‬11500‭ ‬نقطة،‭ ‬خلال‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالى‮ ‬‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‮ ‬EGX70،‮ ‬اعتبر‭ ‬‮«‬نبيل‮»‬‭ ‬الصعود‭ ‬الحالى‭ ‬تأثرًا‭ ‬ببعض‭ ‬الأسهم،‭ ‬وسط‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬المخاطرة‭ ‬بغالبيتها‭ ‬المكونة‭ ‬له،‭ ‬وفى‭ ‬المقابل‭ ‬تعد‭ ‬الأسهم‭ ‬المكونة‭ ‬لـ‮ ‬EGX30‮ ‬هى‭ ‬الأكثر‭ ‬أمانًا‮ ‬‭.‬

ونصح‭ ‬المتعاملين‭ ‬بتوخى‭ ‬الحذر‭ ‬فى‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أسهم‮ ‬EGX70،‭ ‬ومراجعة‭ ‬حالة‭ ‬كل‭ ‬سهم‭ ‬فنيًا‭ ‬وماليًا،‭ ‬مع‭ ‬تجنب‭ ‬استخدام‭ ‬الشراء‭ ‬بالهامش‭.‬