البورصة‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬الهبوط‭ ‬التصحيحي‭ ‬وعمليات‭ ‬جني‭ ‬الأرباح

توقع خبراء التحليل الفنى انتهاء التصحيح الهبوطى لمؤشر البورصة المصرية الرئيسى EGX30وتمكنه من تجاوز عمليات جنى الأرباح والعودة فى اتجاه مستهدفاته ما بين 11300 إلى 11500 نقطة، خلال الجلسات المقبلة، بعدما تمكن من الاستقرار أعلى مستوى 10800 نقطة.
واعتبر خبراء EGX30 الأوفر حظًا خلال الفترة المقبلة، رغم تعرضه لعمليات جنى أرباح، فيما حذروا من ارتفاع نسبة المخاطرة بالأسهم المكونة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70.
وهبط EGX30، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.17٪، مسجلًا مستوى 11036 نقطة، فيما صعد EGX70 EWI، بنسبة %1.35 مسجلًا 2845 نقطة، وارتفع EGX100 EWI، الأوسع نطاقا، بنسبة %0.99 عند مستوى 3832 نقطة.
وبلغت قيم التداول على الأسهم 866.07 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقى للمقيدة منها نحو 2.53 مليار، ليسجل 723.68 مليار، مقابل 721.15 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.
وشهدت البورصة اليوم الأحد سيطرة شرائية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، بصافى قيمة بلغت 7.17 مليون جنيه، و5.25 مليون، على الترتيب، مقابل بيع للمصريين بقيمة 12.43 مليون.
وأشار أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إلى استمرار حالة التذبذب بسوق الأوراق المالية، نتيجة عدم وضوح الرؤية وتخوفات المستثمرين .
واستكمل، جمال الدين، أن البورصة واصلت خلال تعاملات اليوم التأثر بعمليات جنى الأرباح، التى دفعت مؤشرها الرئيسي EGX30 لقرب مستوى 11145 نقطة.
ولفت إلى أنه رغم هبوط المؤشر فإن قدرته على البقاء أعلى مستوى 10860 نقطة، تؤهله للتحرك نحو مستهدفاته عند 11320 – 11500 نقطة.
وأشار إلى أن جلسة الأحد أظهرت عودة القوة الشرائية والتحسن النسبى لأسهم مؤشر EGX70، ناصحًا المستثمرين بالتعامل مع كل سهم بشكل منفصل، واتجه المستثمرون الأفراد المصريون والعرب للشراء بصافى قيمة بلغت 69.63 مليون جنيه، و9.27 مليون على الترتيب، وسجل الأجانب بيعًا بقيمة 123.8 ألف.
ونوه ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلى تباين أداء مؤشرات البورصة اليوم بعدما ارتفع المؤشر السبعينى نحو 38 نقطة، وانخفض EGX30 ما يقرب من 19 نقطة.
وتوقع «نبيل» انتهاء موجة التصحيح الهابط لمؤشر EGX30 على الأجل القريب، ليظل مستوى 10800 نقطة، كمستوى دعم مهم لأى هبوط تصحيحى قد يحدث، ورجح معاودته الصعود لقرب 11500 نقطة، خلال سبتمبر الحالى .
وعلى صعيد EGX70، اعتبر «نبيل» الصعود الحالى تأثرًا ببعض الأسهم، وسط ارتفاع نسبة المخاطرة بغالبيتها المكونة له، وفى المقابل تعد الأسهم المكونة لـ EGX30 هى الأكثر أمانًا .
ونصح المتعاملين بتوخى الحذر فى التعامل مع أسهم EGX70، ومراجعة حالة كل سهم فنيًا وماليًا، مع تجنب استخدام الشراء بالهامش.