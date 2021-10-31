البورصة‭ ‬تترقب‭ ‬قدرة‮ 03XGE على‭ ‬التماسك‭ ‬رغم‭ ‬ضغط‭ ‬قرار‭ ‬الغاز

رهن خبراء التحليل الفنى تحركات البورصة على المدى القصير بقدرتها على التماسك أعلى مستويات الدعم التى اقتربت من 11300 – 11400 نقطة للمؤشر الرئيسى «EGX30» و2300 لـ «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وقالوا إن انخفاض مؤشرات البورصة الأحد يعود إلى ضغط التحركات السلبية للأسهم التى ستتأثر بقرار رفع أسعار الغاز، خاصة أسهم القطاع الصناعى والبتروكيماويات.
وقررت الحكومة الخميس الماضى رفع سعر بيع الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعية من 4.5 إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، بنسبة %28 بما فيها مصانع الأسمنت على أن يبدأ تنفيذ القرار اليوم.
وهبطت مؤشرات البورصة جماعيا بنهاية تعاملات الأحد بواقع %0.75 لمؤشر «EGX30» ليغلق على 11420 نقطة، و%0.03 لـ «EGX70 EWI» ليصل إلى 2304 نقاط، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100 EWI» الأوسع نطاقا بنسبة %0.37 ليسجل 3287 نقطة.
وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.17 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 4.57 مليار، ليسجل 741.76 مليار، مقابل 746.33 مليار مستوى الإغلاق السابق.
وشهدت البورصة الأحد سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين بصافى قيمة بلغت 38.96 مليون جنيه، وفى المقابل اتجه العرب والأجانب نحو البيع بصافى 29.46 مليون، و9.5 مليون، على الترتيب.
وقال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إن مؤشر «EGX30» تأثر الأحد بالأداء السلبى لأسهم قطاع الصناعة وبعض أسهم قطاع البتروكيماويات، على خلفية رفع أسعار الغاز للمصانع.
وحدد مستوى دعم «EGX30» عند 11300 نقطة يليه المستوى الثانى بالقرب من 11100 نقطة، والذى يعد قادرا على إيقاف الضغوط البيعية، حال دخول المؤشر فى حركة التصحيح ولو بشكل مؤقت.
وأوضح أن سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر بمؤشر «EGX30» يتداول حاليا بقرب مستوى المقاومة المهمة عند 51.50 – 52.50 جنيه، والتى من المتوقع أن يواجه السهم قربها بعض الضغوط البيعية، ليقترب من مستوى الدعم الأول عند 48.50 جنيه.
وأكد أن المؤشر لا يزال لديه مستهدفات صعودية عند 10500 – 10600 نقطة على المدى المتوسط، معتبرا أى تراجعات فرصة لتكوين مراكز جديدة خاصة بالأسهم التى اقتربت من تكوين قاع خلال الفترة الراهنة.
وعلى صعيد «EGX70» قال «نبيل» إن المؤشر انخفض بنحو طفيف الأحد استمرارا لمرحلة التصحيح السابقة والتى ظهرت منذ بداية شهر أكتوبر الماضى.
وتوقع انتهاء الحركة التصحيحية على المؤشر السبعينى، مما قد يدفعه للصعود مستهدفا مستويات 2600 – 2700 نقطة، مشيرا إلى أن صعوده يمثل فرصة لتخفيف المراكز بالأسهم التى تحولت إلى اتجاه هابط على المدى المتوسط.
من جانبه، لفت حسام عيد، مدير الاستثمار فى شركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إلى الأداء المتباين الذى سيطر على حركة مؤشرات البورصة الأحد ، والذى انتهى بالإغلاق فى المنطقة الحمراء.
وقال إن «EGX30» أنهى تعاملات الأحد قرب مستوى الدعم 11400 نقطة بعدما فقد نحو 85 نقطة تأثرا بقرار رفع أسعار الطاقة لمصانع الحديد و الأسمنت وأيضا قطاع الكيماويات.
وأشار إلى أن استقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم 11400 نقطة قد يؤهله لمعاودة الصعود فى اتجاه 11600 نقطة، مشيرًا إلى أن فرص كسر مستوى الدعم لاتزال قائمة، حال استمرار الضغوط البيعية مما قد يدفعه للهبوط قرب 11200 نقطة.
على صعيد «EGX70» أوضح «عيد» أن تماسك المؤشر أعلى مستوى الدعم 2300 نقطة، قد يؤهله، لمعاودة الصعود لاختبار 2360 نقطة، وفى عدم تمكنه من التماسك أعلى الدعم السابق فإنه قد يواصل التراجع لقرب مستويات 2260 نقطة.
البورصة تترقب قدرة «EGX30» على التماسك رغم ضغط قرار الغاز