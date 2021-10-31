البورصة‭ ‬تترقب‭ ‬قدرة‮ 03XGE على‭ ‬التماسك‭ ‬رغم‭ ‬ضغط‭ ‬قرار‭ ‬الغاز

تراجع‭ ‬جماعى‭ ‬لمؤشراتها‭ ‬الأحد ‬و‭ ‬رأسمالها‭ ‬يفقد‭ ‬4‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬جنيه

‮ ‬رهن‭ ‬خبراء‭ ‬التحليل‭ ‬الفنى‭ ‬تحركات‭ ‬البورصة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬التماسك‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الدعم‭ ‬التى‭ ‬اقتربت‭ ‬من‭ ‬11300‭ – ‬11400‭ ‬نقطة‭ ‬للمؤشر‭ ‬الرئيسى‭ ‬‮«‬EGX30‮»‬‭ ‬و2300‭ ‬لـ‮ «‬EGX70‮» ‬للأسهم‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

وقالوا‭ ‬إن‭ ‬انخفاض‭ ‬مؤشرات‭ ‬البورصة‭ ‬الأحد ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬ضغط‭ ‬التحركات‭ ‬السلبية‭ ‬للأسهم‭ ‬التى‭ ‬ستتأثر‭ ‬بقرار‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الغاز،‭ ‬خاصة‭ ‬أسهم‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعى‭ ‬والبتروكيماويات‭.‬

وقررت‭ ‬الحكومة‭ ‬الخميس‭ ‬الماضى رفع‭ ‬سعر‭ ‬بيع‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعى‭ ‬المورد‭ ‬للأنشطة‭ ‬الصناعية‭ ‬من‭ ‬4‭.‬5‭ ‬إلى‭ ‬5‭.‬75‭ ‬دولار‭ ‬للمليون‭ ‬وحدة‭ ‬حرارية،‭ ‬بنسبة‭ %‬28‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مصانع‭ ‬الأسمنت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬اليوم‭.‬

وهبطت‭ ‬مؤشرات‭ ‬البورصة‭ ‬جماعيا‭ ‬بنهاية‭ ‬تعاملات‭ ‬الأحد ‬بواقع‭ %‬0.75‭ ‬لمؤشر‮ «‬EGX30‮» ‬ليغلق‭ ‬على‭ ‬11420‭ ‬نقطة،‭ ‬و‭%‬0.03‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬EGX70‮ ‬EWI‮»‬‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬2304‭ ‬نقاط،‭ ‬كما‭ ‬تراجع‭ ‬المؤشر‭ ‬الأوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬‮«‬EGX100‭ ‬EWI‮»‬‭ ‬الأوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬بنسبة‭ %‬0.37‭ ‬ليسجل‭ ‬3287‭ ‬نقطة‭.‬

وبلغت‭ ‬قيم‭ ‬التداولات‭ ‬على‭ ‬الأسهم‭ ‬1‭.‬17‭ ‬مليار‭ ‬جنيه،‭ ‬وفقد‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬السوقى‭ ‬للأسهم‭ ‬المقيدة‭ ‬نحو‭ ‬4‭.‬57‭ ‬مليار،‭ ‬ليسجل‭ ‬741‭.‬76‭ ‬مليار،‭ ‬مقابل‮ ‬‭ ‬746.33‭ ‬مليار‭ ‬مستوى‭ ‬الإغلاق‭ ‬السابق‭.‬

وشهدت البورصة‭ ‬الأحد ‬سيطرة‭ ‬شرائية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستثمرين‭ ‬المصريين‭ ‬بصافى‭ ‬قيمة‭ ‬بلغت‭ ‬38‭.‬96‭ ‬مليون‭ ‬جنيه،‭ ‬وفى‭ ‬المقابل‭ ‬اتجه‭ ‬العرب‭ ‬والأجانب‭ ‬نحو‭ ‬البيع‭ ‬بصافى‭ ‬29‭.‬46‭ ‬مليون،‭ ‬و9‭.‬5‭ ‬مليون،‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

وقال‭ ‬ريمون‭ ‬نبيل،‭ ‬عضو‭ ‬الجمعية‭ ‬المصرية‭ ‬للمحللين‭ ‬الفنيين‭ ‬إن‭ ‬مؤشر‮ «‬EGX30‮»‬‭ ‬‮ ‬تأثر‭ ‬الأحد ‬بالأداء‭ ‬السلبى‭ ‬لأسهم‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬وبعض‭ ‬أسهم‭ ‬قطاع‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الغاز‭ ‬للمصانع‭.‬

وحدد‭ ‬مستوى‭ ‬دعم‮ «‬EGX30‮»‬‭ ‬عند‮ ‬11300‭ ‬نقطة‭ ‬يليه‭ ‬المستوى‭ ‬الثانى‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬11100‭ ‬نقطة،‭ ‬‮ ‬والذى‭ ‬يعد‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬إيقاف‭ ‬الضغوط‭ ‬البيعية،‭ ‬حال‭ ‬دخول‭ ‬المؤشر‭ ‬فى‭ ‬حركة‭ ‬التصحيح‭ ‬ولو‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬سهم‭ ‬البنك‭ ‬التجارى‭ ‬الدولى‭ ‬صاحب‭ ‬الوزن‭ ‬النسبى‭ ‬الأكبر‭ ‬بمؤشر‮ «‬EGX30‮» ‬‭ ‬يتداول‭ ‬حاليا‭ ‬بقرب مستوى‭ ‬المقاومة‭ ‬المهمة‭ ‬عند‭ ‬51‭.‬50‭ ‬–‭ ‬52.50‭ ‬جنيه،‭ ‬والتى‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬السهم‭ ‬قربها‭ ‬بعض‭ ‬الضغوط‭ ‬البيعية،‭ ‬‮ ‬ليقترب‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الدعم‭ ‬الأول‭ ‬عند‭ ‬48‭.‬50‮ ‬جنيه‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المؤشر‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬لديه‭ ‬مستهدفات‭ ‬صعودية‭ ‬عند‭ ‬10500‭ – ‬10600‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط،‭ ‬معتبرا‭ ‬أى‭ ‬تراجعات‭ ‬فرصة‭ ‬لتكوين‭ ‬مراكز‭ ‬جديدة‭ ‬خاصة‭ ‬بالأسهم‭ ‬التى‭ ‬اقتربت‭ ‬من‭ ‬تكوين‭ ‬قاع‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الراهنة‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‮ «‬EGX70‮»‬‭ ‬قال‭ ‬‮«‬نبيل‮»‬‭ ‬إن‭ ‬المؤشر‭ ‬انخفض‭ ‬بنحو‭ ‬طفيف‭ ‬الأحد استمرارا‭ ‬لمرحلة‭ ‬التصحيح‭ ‬السابقة‭ ‬والتى‭ ‬ظهرت‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضى‭.‬

وتوقع‭ ‬انتهاء‭ ‬الحركة‭ ‬التصحيحية‭ ‬على‭ ‬المؤشر‭ ‬السبعينى،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يدفعه‭ ‬للصعود‭ ‬مستهدفا‭ ‬مستويات‭ ‬2600‭ ‬–‭ ‬2700‭ ‬نقطة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صعوده‭ ‬يمثل‭ ‬‮ ‬فرصة‭ ‬لتخفيف‭ ‬المراكز‭ ‬بالأسهم‭ ‬التى‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬اتجاه‭ ‬هابط‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬لفت‭ ‬حسام‭ ‬عيد،‭ ‬مدير‭ ‬الاستثمار‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬إنترناشيونال‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬إلى‭ ‬الأداء‭ ‬المتباين‭ ‬‮ ‬الذى‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬مؤشرات‭ ‬البورصة‭ ‬الأحد ،‭ ‬والذى‭ ‬انتهى‭ ‬بالإغلاق‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬الحمراء‭.‬

وقال‭ ‬إن‮ «‬EGX30‮»‬‭ ‬أنهى‭ ‬تعاملات‭ ‬الأحد ‬قرب‭ ‬مستوى‭ ‬الدعم‭ ‬11400‭ ‬نقطة‭ ‬بعدما‭ ‬فقد‭ ‬نحو‮ ‬85‭ ‬نقطة‭ ‬تأثرا‭ ‬بقرار‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة‭ ‬لمصانع‭ ‬الحديد‭ ‬و‭ ‬الأسمنت‭ ‬وأيضا‭ ‬قطاع‭ ‬الكيماويات‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استقرار‭ ‬المؤشر‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الدعم‭ ‬11400‭ ‬نقطة‭ ‬قد‭ ‬يؤهله‭ ‬لمعاودة‭ ‬الصعود‭ ‬فى‭ ‬اتجاه‭ ‬11600‭ ‬نقطة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فرص‭ ‬كسر‭ ‬مستوى‭ ‬الدعم‭ ‬لاتزال‭ ‬قائمة،‭ ‬حال‭ ‬استمرار‭ ‬الضغوط‭ ‬البيعية‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يدفعه‭ ‬للهبوط‭ ‬قرب‭ ‬11200‭ ‬نقطة‭.‬

على‭ ‬صعيد‮ «‬EGX70‮»‬‭ ‬أوضح‭ ‬‮«‬عيد‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تماسك‭ ‬المؤشر‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الدعم‭ ‬2300‭ ‬نقطة،‭ ‬قد‭ ‬يؤهله،‭ ‬لمعاودة‭ ‬الصعود‭ ‬لاختبار‭ ‬2360‭ ‬نقطة،‭ ‬وفى‭ ‬عدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬التماسك‭ ‬أعلى‭ ‬الدعم‭ ‬السابق‭ ‬فإنه‭ ‬قد‭ ‬يواصل‭ ‬التراجع‭ ‬لقرب‭ ‬مستويات‭ ‬2260‭ ‬نقطة‭.‬

البورصة‭ ‬تترقب‭ ‬قدرة‮ «‬EGX30‮» ‬على‭ ‬التماسك‭ ‬رغم‭ ‬ضغط‭ ‬قرار‭ ‬الغاز

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