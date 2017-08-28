البورصات العربية يحقق مكاسب في 5 أسواق وهبوط الكويت

خالد بدر الدين صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط بقيادة القاهرة والرياض فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، بنسب متواضعة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك فى نهاية هذا الأسبوع وهبط مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين فقط. وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 0.8% فى

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط بقيادة القاهرة والرياض فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، بنسب متواضعة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك فى نهاية هذا الأسبوع وهبط مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين فقط.

وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 0.8% فى بورصة القاهرة ليصل إلى أكثر من 13014 نقطة بعد 8 جلسات من الأداء الضعيف واشترى المستثمرون الأجانب أسهما أكثر مما باعوا في السوق المصرية وقفز سعر سهم شركة القلعة التي تستثمر في البنية التحتية والطاقة 8.9% بفضل وحدة أسيك للتعدين التابعة التى باعت حصتها في شركة إثيوبية في صفقة بقيمة 14.5 مليون دولار.

وارتفع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.5% فى بورصة الرياض ليصل إلى 7262 نقطة بفضل أداء قوي لأسهم البنوك التي ربما تستفيد من رفع محتمل لتصنيف المملكة من مؤسسة اف.تي.اس.إي لمؤشرات الأسواق بنهاية الشهر القادم، وكذلك مؤشر بورصة مسقط زاد بحوالى 0.8% ليسجل 5004 نقطة.

وتقدم أيضا مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.3% ليرتفع إلى 3613 نقطة فى أقل حجم للتعاملات اليومية منذ سبتمبر 2015 في ظل عطلات الصيف واقتراب عطلة عيد الأضحى الطويلة بينما صعد مؤشر بورصة أبوظبى بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقرا عند 4485 نقطة في أدنى حجم تداول منذ 3 أشهر.

وزاد أيضا مؤشر بورصة الدوحة بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 8941 نقطة لتتوقف موجة هبوط استمرت ثلاث جلسات ولكن مؤشر بورصة الدوحة مازال خاسرا حوالى 10% منذ أن قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في 5 من يونيو الماضى.

وتراجع مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.1% ليستقر عند 6909 نقطة و1301 نقطة على الترتيب.