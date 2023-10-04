البورصات العربية تُنهى تعاملات اليوم على تباين (جراف)

هيمن التباين على أداء البورصات العربية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على صعود بشكل منفرد، بنسبة بلغت 0.84%، في ظل تراجع محدود للسوق السعودية، وقطر، والكويت، ودبي، وأبو ظبي بدولة الإمارات.

السوق المحلية

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «EGX30»، بنحو 0.84%، ليغلق عند 19873 نقطة، وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.5 مليار جنيه ما يعادل 48.8 مليون دولار، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 197 سهما، ارتفع منهم 87 ، وتراجع 49، فيما استقر 61 سهما دون تغيير.

السوق السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي على هبوط بنسبة 1.02% ووصل 10840 نقطة، وبلغ عدد الشركات المتداولة 229 شركة، بقيمة تداول 6.3 مليار ريال سعودي ما يعادل 1.6 مليار دولار .

السوق الكويتية

تراجع مؤشر بورصة الكويت الأول بواقع 0.24% ووصل 7459 نقطة، فيما بلغت قيمة التداول 20.2 مليون دينار كويتي ما يعادل 95 مليون دولار، وبلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 31 صعد من بينهم 10 وانخفض 16 آخرون وظل 5 دون تغير .

السوق القطرية

وأيضًا تراجع أداء مؤشر بورصة قطر بنحو 0.84% وأغلق عند 10187 نقطة، وبلغت قيمة التداول 421 مليون ريال قطري ما يعادل 115.5 مليون دولار، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 52 ، صعد أداء 6 وانخفض 44 آخرون وظل 2 على استقرار سعري .

سوق دبي

وفي سياق متصل انخفض أداء سوق دبي بنحو 0.22% وأغلق عند 4192 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 737.7 مليون درهم إماراتي ما يعادل 201 مليون دولار، وجرى التداول على نحو 39 شركة، ارتفع أداء حوالي 14 وتراجع 21 آخرين وظل 4 على ثبات دون تغيرات .

سوق أبو ظبي

وكذلك هيمن التراجع على أداء مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.15% وأغلق عند 9823.8 نقطة، وسجلت قيمة التداول حوالي مليار درهم إماراتي ما يعادل 283 مليون دولار .

جراف يوضح حركة البورصات العربية