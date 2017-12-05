البورصات العربية تهبط مع تفاقم أزمتى اليمن والدوحة

خالد بدر الدينتراجعت مؤشرات جميع البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة بورصتى الإمارات: دبى وأبو ظبى، وسط توترات جيوبوليتيكية بين اليمن والسعودية واستمرار أزمة مقاطعة قطر فى أول قمة خليجية منذ بدء المقاطعة.ذكرت وكالة رويترز أن البورصات العربية صعدت في

خالد بدر الدين





تراجعت مؤشرات جميع البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة بورصتى الإمارات: دبى وأبو ظبى، وسط توترات جيوبوليتيكية بين اليمن والسعودية واستمرار أزمة مقاطعة قطر فى أول قمة خليجية منذ بدء المقاطعة.

ذكرت وكالة رويترز أن البورصات العربية صعدت في أوائل الأسبوع بعدما عرض الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح التعاون مع التحالف الذي تقوده السعودية في الصراع الدائر ببلاده، وبفعل آمال في إنهاء الأزمة الدبلوماسية لقطر.

لكن صالح قُتل على يد الحركة الحوثية في صنعاء، أمس الاثنين، في نصر معنوي للحوثيين المتحالفين مع إيران، وقال محللون إنه ربما يشكل ضربة شديدة للتحالف الذي تقوده السعودية.

من ناحية أخرى أصبح من الواضح أن زعيمي قطر والكويت هما الآن الوحيدان اللذان سيحضران القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت، اليوم الثلاثاء، في الكويت، وإن القمة ستختصر إلى يوم واحد فقط بدلًا من يومين نظرًا لتوترات سياسية.

ويبدو أن ذلك قوّض الآمال في أن القمة ربما تعمل على حل الأزمة بين قطر وأربع دول عربية، وقالت دولة الإمارات العربية إنها تريد تشكيل لجنة ثنائية مع السعودية حول المسائل الاقتصادية والسياسية والعسكرية، مشيرة إلى أن مجلس التعاون الخليجي ربما يصبح غير معنيّ بالأزمة.

وهوى مؤشر سوق مال أبو ظبي العام بأكثر من 1.5% ليرتد إلى 4264 نقطة، ومؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 1.1% لينزل إلى 3394 نقطة، مع خسائر معظم أسهم الشركات الإماراتية.

وانخفض المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.8% ليصل إلى 14461 نقطة مع تراجع سعر سهم البنك التجاري الدولي 1.3% لكن سعر سهم شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري قفز 6.2% في أكثف تداول له منذ فبراير من العام الماضى، بعد أن وافق مجلس إدارة الشركة على إنشاء وحدة للاستثمار العقاري برأسمال مرخص قيمته 500 مليون جنيه مصري (28.3 مليون دولار).

وخسر مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.5% ليسجل إلى 7067 نقطة بعد أن حقق مكاسب لتسع جلسات متتالية، وتراجع سعر سهم شركة أسمنت نجران 3.3% بعد أن قفز مع أسهم شركات أخرى للأسمنت في الجلستين السابقتين.

وتراجع مؤشرا بورصتى الدوحة والبحرين بأكثر من 0.2% لكل منهما لينخفضا إلى 7912 نقطة و1272 نقطة على الترتيب، بينما هبط مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 6214 نقطة.