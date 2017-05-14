البورصات العربية تهبط لخسائر الشركات في الربع الماضي

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بنسب ضعيفة وسط تعاملات متواضعة بسبب خسائر بعض النتائج الفصلية لشركات الخليج خلال الربع الماضى باستثناء بورصة البحرين التى صعد مؤشرها بنسبة طفيفة بلغت 0.3 % ليرتفع إلى 1310 نقطة .وذكرت وكالة رو

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بنسب ضعيفة وسط تعاملات متواضعة بسبب خسائر بعض النتائج الفصلية لشركات الخليج خلال الربع الماضى باستثناء بورصة البحرين التى صعد مؤشرها بنسبة طفيفة بلغت 0.3 % ليرتفع إلى 1310 نقطة .

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بورصة القاهرة هبط بحوالى 0.3 % ليسجل 12871 رغم أن المحللون كانوا يعتقدون أن موافقة الصندوق الأسبوع الماضى على منح مصر الشريحة الثانية من برنامج القرض سيدعم البورصة فى بداية هذا الأسبوع.

وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.4 % ليصل إلى حوالى 6853 نقطة بقيادة شركة بترو رابغ التى هوى سعر سهمها اليوم بحوالى 10 % بعد أن تكبدت خسائر بأكثر من 240 مليون ريال خلال الربع الماضى.

وهبط أيضا مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.5 % لينزل إلى 10062 نقطة بسبب بنك قطر الوطنى وكذلك مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.3 % لينخفض إلى 4593 نقطة.

وخسر مؤشرا بورصتى الكويت ومسقط بحوالى 0.2 % لكل منهما ليصلا إلى 6659 نقطة و 5420 نقطة على التوالى.

وتعرض مؤشر سوق مال دبى العام لخسارة بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 3416 نقطة بقيادة شركة أملاك للتمويل الإسلامى للعقارات التى انخفض ربحها فى الربع الماضى كثيرا عن ربحها خلال نفس الربع من العام الماضى.