البورصات العربية تحقق مكاسب في 6 أسواق بقيادة القاهرة

خالد بدر الدينارتفعت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين مع صعود البورصات العالمية بقيادة القاهرة والرياض التى كسب مؤشرها بفضل نتائج أعمال فصلية قوية وإعلانات عن توزيعات أرباح وهبوط بورصتى أبوظبى والبحرين فقط.وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى

خالد بدر الدين

ارتفعت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين مع صعود البورصات العالمية بقيادة القاهرة والرياض التى كسب مؤشرها بفضل نتائج أعمال فصلية قوية وإعلانات عن توزيعات أرباح وهبوط بورصتى أبوظبى والبحرين فقط.

وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 1.1 % ليتجاوز 13483 نقطة بقيادة شركة أوراسكوم للاتصالات والبنك التجاري الدولي بعد أن تراجع المؤشر أمس بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % في رد فعل يتسم بالهدوء بسبب رفع غير متوقع لأسعار الفائدة بلغ جوالى 200 نقطة أساس للاجتماع الثاني فى نهاية الأسبوع الماضى مقارنة مع تراجعه 2.5 % في أعقاب رفع الفائدة السابق بنفس النسبة في 21 مايو الماضى.

وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 1 % ليصل إلى 7237 نقطة مع صعود أسعار جميع أسهم البنوك المدرجة على قائمته وعددها 12 سهما بقيادة سهم البنك السعودي الفرنسي الذى قفز سعره بأكثر من 8.7 % وكذلك سهم شركة المتحدة للإلكترونيات الذى قفز سعر سهمه بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 % ليزداد إلى 36.90 ريال ليسجل أعلى مستوى إغلاق له منذ يناير 2016.

وكذلك مؤشر بورصة الدوحة كسب نفس النسبة ليزداد إلى 8995 نقطة وصعد سعر سهم بنك قطر الوطني ذو الثقل في السوق 1.9 % مع ارتفاع أسعار 26 سهما من الأسهم المدرجة بينما نزلت أسعار 11 سهما.



وارتفع مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.5% ليسجل 3418 نقطة مع صعود سعر سهم شركة الاتحاد العقارية 1.7% وارتفعت أسعار 12 سهما آخر بينما تراجعت أسعار 11 سهما.

وكذلك مؤشر بورصة مسقط زاد بنفس النسبة ليتقدم إلى 5159 نقطة بينما صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة أقل بلغت 0.4 % ليستقر عند 6749 نقطة.



وانخفض مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.3% لينزل إلى 4398 نقطة في تعاملات ضعيفة نسبيا بينما هبط مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 1308 نقطة.