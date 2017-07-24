البورصات العربية تحقق مكاسب في 6 أسواق وهبوط السعودية

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، بقيادة الدوحة بفضل البنوك وهبوط مؤشرا بورصتى الرياض ومسقط فقط وسط تعاملات متواضعة مع انتهاء رئيس تركيا من جولته الخليجية بدون تحسن يذكر فى أزمة مقاطعة 4 دول عربية لقطر.وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بورصة

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، بقيادة الدوحة بفضل البنوك وهبوط مؤشرا بورصتى الرياض ومسقط فقط وسط تعاملات متواضعة مع انتهاء رئيس تركيا من جولته الخليجية بدون تحسن يذكر فى أزمة مقاطعة 4 دول عربية لقطر.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بورصة الدوحة كسب حوالى 0.8% ليسجل 9579 نقطة ليحقق أفضل أداء بين بورصات الخليج وليسجل أعلى مستوى إغلاق له منذ 5 يونيو عندما اندلعت أزمة دبلوماسية مع دول عربية مجاورة لدرجة أنه يقل الآن بحوالى 3.5% فقط عن مستواه قبل الأزمة بعد أن سجل هبوطا يزيد على 10% خلال تلك الفترة.

وأظهرت نتائج الأعمال وبيانات الاقتصاد الكلي أن اقتصاد قطر لم يتضرر إلا قليلا من العقوبات التي فرضتها الدول العربية التي قاطعت الدوحة وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز الأسبوع الماضي بأن تظل قطر أحد الاقتصادات الأسرع نموا في منطقة الخليج كما ارتفع سعر سهم بنك الدوحة 2.3 % وسهم مصرف الريان الإسلامي 1% المئة وسهم بنك قطر الدولي الإسلامي 0.5% بعد تسجيل زيادة محدودة على أساس سنوي في صافي ربح النصف الأول من العام الجارى.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 % ليصل إلى 13753 نقطة و لكن سهم شركة حديد عز انخفض 1.6 % ليهبط للجلسة الرابعة على التوالي بعد أن أظهرت نتائج أعمال الشركة الأسبوع الماضي تفاقم خسائرها الفصلية.

وصعد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.3 % ليزداد إلى 6822 نقطة وكذلك مؤشر بورصة البحرين ارتفع بنفس النسبة ليصل إلى 1327 نقطة.

وتقدم مؤشرا بورصتى الإمارات العربية المتحدة: سوق مال دبي العام وشقيقته سوق مال أبوظبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % لكل منهما ليستقرا عند 3599 نقطة و4540 نقطة على الترتيب.

وانخفض مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية فى بورصة الرياض بحوالى 0.2% ليهبط إلى 7253 نقطة بقيادة سهم شركة موبايلي الذى هوى بحوالى 7.2% لينزل سعره إلى 18.74 ريال بعد أن سجلت شركة الاتصالات خسارة فصلية صافية بلغت 189.7 مليون ريال بينما خسر مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند إلى 4995 نقطة.