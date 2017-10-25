البورصات العربية تحقق مكاسب في 6 أسواق وهبوط مصر

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيادة دبى والسعودية، وهبط مؤشرا بورصتى مصر ومسقط فقط بنسب بسيطة.وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هبط بحوالى 0.2 % لينحفض إلى 13901 نقطة بعد أن قفز بحوالى 1.5% خلال اليومين الم

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيادة دبى والسعودية، وهبط مؤشرا بورصتى مصر ومسقط فقط بنسب بسيطة.

وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هبط بحوالى 0.2 % لينحفض إلى 13901 نقطة بعد أن قفز بحوالى 1.5% خلال اليومين الماضيين، كما تراجع مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.7% لينزل إلى 4998 نقطة.

وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.3 % ليصل إلى 6905 نقطة بقيادة البنوك السعودية بينما قفز مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.7 % ليسجل 3665 نقطة.

وكسب مؤشر بورصة الكويت أكثر من 0.35 % ليتقدم إلى 6621 نقطة بينما زاد مؤشر بورصة الدوحة حوالى 0.2 % ليصل إلى 8124 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبى بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% ليستقر عند 4499 نقطة مع تسجيل شركة دانة غاز لأكبر حجم تداولات وارتفاع سهمها 4.11% وكذلك مؤشر بورصة البحرين كسب نسبة طفيفة بلغت 0.15% ليستقر عند 1278 نقطة.