البورصات العربية تحقق مكاسب في 6 أسواق وهبوط الدوحة

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، بقيادة البورصة السعودية بفضل أسهم البتروكيماويات مع استعادة أسعار الأسهم والنفط العالمية بعض قوتها بعد خسائرها الحادة الأسبوع الماضي، وتراجع مؤشري بورصتى الدوحة ودبى فقط بنسبة ضعيفة.وذكرت وكالة روي

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، بقيادة البورصة السعودية بفضل أسهم البتروكيماويات مع استعادة أسعار الأسهم والنفط العالمية بعض قوتها بعد خسائرها الحادة الأسبوع الماضي، وتراجع مؤشري بورصتى الدوحة ودبى فقط بنسبة ضعيفة.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بأكثر من 1.3% ليصل إلى 7426 نقطة مع صعود جميع أسهم شركات البتروكيماويات الـ 14، وزاد سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، 1.7% ومن بين الأسهم القيادية الرابحة الأخرى صعد سعر سهم مصرف الراجحي 2.2% وقفز سعر سهم شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني 5.2%.

وكسب مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين بحوالى 1% لكل منهما ليزداد إلى 6707 نقطة و1347 نقطة، كما تقدم مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.6% ليرتفع إلى 4610 نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.4% ليسجل 14891 نقطة وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليستقر عند 5003 نقطة.

أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فقد تصدرتها بورصة الدوحة التى انخفض مؤشرها بحوالى 0.6 % لينزل إلى 8988 نقطة بسبب سهم بنك قطر الوطني الذي هبط سعره بحوالى 4.6% مع بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح، كما هوى سعر سهم شركة أريد للاتصالات 5.4 %.

وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.2% ليستقر عند 3315 نقطة غير أن سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة كسب حوالى 11.9% في أنشط تداول له منذ أغسطس الماضي.