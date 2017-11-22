البورصات العربية تحقق مكاسب في 6 أسواق بقيادة دبى وهبوط أبوظبي

خالد بدر الدين صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بقيادة دبى ومصر وهبوط مؤشرا بورصتى أبوظبى والكويت بنسب ضعيفة. ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.8% ليزداد إلى 13839 نقطة، وتقدم مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 1% ليصل إلى 3445 نقطة مع

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بقيادة دبى ومصر وهبوط مؤشرا بورصتى أبوظبى والكويت بنسب ضعيفة.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.8% ليزداد إلى 13839 نقطة، وتقدم مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 1% ليصل إلى 3445 نقطة مع صعود سعر سهم شركة إعمار العقارية 2.6%.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية كسب حوالى 0.7% ليرتفع إلى 6822 نقطة مع تجاوز الأسهم الرابحة تلك التي تكبدت خسائر بواقع 140 إلى 41 سهما بقيادة سهم اللجين التي تستثمر في البتروكيماويات الذى قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 % في تداول مكثف.

وارتفع مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.4% ليزداد إلى 7798 نقطة مع صعود سعر سهم شركة الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر النفطي 6.3% وكان الأكثر تداولا في السوق.

وتقدم مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.4% ليصعد إلى 1269 نقطة وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.02 % ليستقر عند 5078 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.9% لينزل إلى 4274 نقطة مع تراجع سعر سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) القيادي 1.2% وانخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.04% ليستقر عند 6229 نقطة.