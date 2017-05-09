البورصات العربية تحقق مكاسب في 5 أسواق بقيادة القاهرة والرياض

صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة القاهرة والرياض، وهبطت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها الكويت وسط تداولات ضعيفة.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بورصة القاهرة تقدم بحوالى 0.8 % ليرتفع إلى 12934 نقطة مع صعود حجم التداول ليتجاوز متوسط 10 أيام مما يؤكد تدفق استثمارات جديدة على السوق بعد أن تقلصت خلال الفنرة الماضية.

وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.8 % ليسجل 6919 نقطة مع تحسن إنفاق المستهلكين في المملكة بفضل إعادة بدلات موظفي الحكومة التي ألغيت العام الماضي مما كان لها أثر جيد لشركات التجزئة مثل شركة جرير التى قفز سعر سهمها بأكثر من 6 % فى ختام تعاملات اليوم وكذلك صعود سعر سهم الشركة المتحدة للإلكترونيات المنافسة لشركة جرير بحوالى 3.3 %.

وارتفع مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.5 % ليصل إلى 3408 نقطة مع صعود سهم شركة سوق دبي المالي البورصة الوحيدة المدرجة في الخليج بأكثر من 1.7 % بعد أن قفز صافي ربحها خلال الربع الأول بنسبية 20 %.

بينما كسب مؤشر سوق مال أبوظبى العام و بورصة الدوحة نسبة طفيفة بلغت 0.1 % لكل منهما ليستقرا عند 4585 نقطة للأولى بفضل شركة الدار العقارية بإمارة أبوظبى و 9866 نقطة للثانية مع صعود نصف أسهم الشركات القطرية.

أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فمنها مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.4 % لينخفض إلى 6599 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.5 % ليهبط إلى 1316 نقطة بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.3 % ليستقر عند 5423 نقطة.