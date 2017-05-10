البورصات العربية تحقق مكاسب في 5 أسواق وهبوط البحرين

صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، منها الكويت الدوحة والقاهرة، وهبطت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها البحرين وسط تداولات ضعيفة.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بورصة القاهرة تقدم بحوالى 0.5% ليرتفع إلى 12993 نقطة واشترت الصناديق الأجنبية أسهما أكثر مما باعت اليوم على عكس المتعاملين المحليين مع قيام المستثمرين بشراء الأسهم بعد انخفاضات في الأسعار حدثت فى الفترة الأخيرة.

وقفز مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.3% ليتجاوز 9992 نقطة ليتعافى بشكل أكبر من أدنى مستوياته منذ 5 شهور، والتي سجلها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.9% ليصل إلى 6656 نقطة، بينما كسب مؤشر تداول أسهم ميع الشركات السعودية نسبة طفيفة بلغت 0.2% ليستقر عند 6930 نقطة وتراجع سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 2% وكذلك مؤشر بورصة مسقط زاد بنسبة أقل بلغت 0.1% ليتوقف عند 5430 نقطة.

وتصدرت بورصة البحرين الأسواق التى تعرضت لخسائر اليوم بحوالى 0.6 % ينخفض إلى 1308 نقطة وكذلك مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.4% ليهبط إلى 3395 نقطة بينما تراجع مؤشر سوق مال أبوظبى العام وسسط تعاملات متواضعة بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.06% ليستقر عند 5482 نقطة.