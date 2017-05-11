البورصات العربية تحقق مكاسب في 5 أسواق وهبوط القاهرة

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس مع ارتفاع سعر برميل البترول ليجاوز 50 دولار للبرميل بقيادة الدوحة وبورصتى الإمارات "دبى وأبو ظبى"، وهبطت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها الرياض والقاهرة.وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بورصة القاهرة هبط بحوالى 0

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس مع ارتفاع سعر برميل البترول ليجاوز 50 دولار للبرميل بقيادة الدوحة وبورصتى الإمارات “دبى وأبو ظبى”، وهبطت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها الرياض والقاهرة.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بورصة القاهرة هبط بحوالى 0.7 % ليسجل 12906 نقطة وكذلك مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنفس النسبة لينخفض إلى حوالى 6882 نقطة بسبب الشركات المرتبطة بقطاع البناء ومن بينها شركات الأسمنت والمقاولات التى سجلت انخفاضا على أساس سنوي في صافي الربح خلال الربع الماضى بينما ارتد مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 1307 نقطة.

وقفز مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.2% ليصل إلى 10110 نقطة ومؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.7% ليتجاوز 3420 نقطة وبعده مؤشر سوق مال أبوظبى العام بنسبة أقل بلغت 0.6% ليزداد إلى 4608 نقطة بفضل نتائج إيجابية للشركات الإماراتية خلال الربع الأول من العام الجارى.

وصعد مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.2% ليصل إلى 6670 نقطة بينما زاد مؤشر بورصة مسقط بنقطتين فقط ليستقر عند 5432 نقطة.