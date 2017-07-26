البورصات العربية تحقق مكاسب في 5 أسواق وهبوط السعودية

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بقيادة القاهرة ومسقط وسط تعاملات متواضعة وهبوط 3 بورصات منها السعودية وأبو ظبى مع تزايد مخاوف المستثمرين من النتائج المرتقبة للشركات عن الربع الثاني وبالرغم من انتعاش أسعار البترول لأعلى من 50 دولارا لل

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بقيادة القاهرة ومسقط وسط تعاملات متواضعة وهبوط 3 بورصات منها السعودية وأبو ظبى مع تزايد مخاوف المستثمرين من النتائج المرتقبة للشركات عن الربع الثاني وبالرغم من انتعاش أسعار البترول لأعلى من 50 دولارا للبرميل.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة مسقط قفز بأكثر من 0.6% ليتجاوز 5027 نقطة، وكذلك المؤشر الرئيسى لبورصة القاهرة بحوالى 0.4% ليرتفع إلى 13801 نقطة.

وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.4% ليتقدم إلى 3608 نقطة خلال تعاملات محدودة، بينما كسب مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين نسبة طفيفة بلغت 0.2 % لكل منهما ليستقرا عند 6846 نقطة و 1338 نقطة على الترتيب.

وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.4 % ليرتد إلى 7200 نقطة وسط تعاملات هزيلة غير أن معظم أسهم البتروكيماويات زادت أسعارها على خلفية صعود أسعار النفط حيث قفز سعر سهم شركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 4.1 % ولكن انخفض مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.4 % ليتراجع إلى 4524 نقطة.

بينما خسر مؤشر بورصة الدوحة نسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 9584 نقطة بعد أن ارتفع أمس 0.2 % كما حقق أول أمس أفضل أداء بين بورصات الخليج وسجل أعلى مستوى إغلاق له منذ 5 يونيو عندما اندلعت أزمة دبلوماسية مع دول عربية مجاورة لدرجة أنه يقل الآن 3 % فقط عن مستواه قبل الأزمة بعد أن سجل هبوطا يزيد على 10 % منذ أزمة المقاطعة.