البورصات العربية تحقق مكاسب في 5 أسواق بقيادة أبوظبي

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيادة أبوظبى وسط تعاملات متواضعة وهبوط 3 أخرى منها السعودية والكويت مع انخفض أسعار العقود الآجلة لخام بترول برنت 1.7 % أمس الثلاثاء وجرى تداولها لأقل من 52 دولارا للبرميل معظم فترات جلسة اليوم.وذ

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيادة أبوظبى وسط تعاملات متواضعة وهبوط 3 أخرى منها السعودية والكويت مع انخفض أسعار العقود الآجلة لخام بترول برنت 1.7 % أمس الثلاثاء وجرى تداولها لأقل من 52 دولارا للبرميل معظم فترات جلسة اليوم.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر سوق مال أبوظبى العام قفز بأكثر من 1 % ليسجل 4608 نقطة مع ارتفاع أسعار أسهم بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول 1.9 % لكل منهما وكذلك مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.6 % ليرتفع إلى 9361 نقطة لتتوقف موجة خسائر استمرت أربع جلسات.

وتقدم مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.3 % ليزداد إلى 3661 نقطة ليسجل مكاسب لأربع جلسات متتالية وارتفع سعر سهم إعمار العقارية – التي لم تعلن بعد نتائجها المالية- 1.2 % لتبلغ مكاسبه في أربعة أيام 4.3 % وصعد سهم دبي للاستثمار 2.5 % .

وكسب أيضا مؤشر بورصة الدوحة حوالى 0.5 % ليصل إلى 5074 نقطة بينما زاد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة ضعيفة بلغت 0.07 % ليسنقر عند 13405 نقطة .

وانخفض مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.4 % ليصل إلى 7081 نقطة مع انخفاض 11 من أسهم شركات البتروكيماويات ال 14 المدرجة في المملكة مع تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3 % .

وتراجع مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.3 % ليهبط إلى 6824 نقطة بينما هبط مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 1326 نقطة.