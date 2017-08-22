البورصات العربية تحقق مكاسب في 5 أسواق بقيادة دبي

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة دبى والسعودية وهبط مؤشرا بورصتى أبوظبى والبحرين واستقر مؤشر بورصة الدوحة بدون تغيير عند 9065 نقطة مع ارتفاع حجم التداول قليلا عن مستواه في الجلسة السابقة الذي كان الأدنى من نوعه منذ بداية العام الج

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة دبى والسعودية وهبط مؤشرا بورصتى أبوظبى والبحرين واستقر مؤشر بورصة الدوحة بدون تغيير عند 9065 نقطة مع ارتفاع حجم التداول قليلا عن مستواه في الجلسة السابقة الذي كان الأدنى من نوعه منذ بداية العام الجارى.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال دبى العام تقدم بحوالى 0.5% ليصل إلى 3611 نقطة بفضل شركة إعمار العقارية وسط تعاملات ضعيفة ولكنه سجل أفضل أداء من معظم أسواق الأسهم الخليجية.

وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.4 % ليسجل 7254 نقطة بفضل مكاسب أسهم مصرف الراجحي الذى زاد سعر سهمه 2.2 % لتبلغ مكاسبه على مدى الخمس جلسات الأخيرة 4.9 % وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) الذى ارتفع سعر سهمها 1.8 % بعد صعود الأسعار العالمية للمعادن الصناعية أمس إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

وارتفع مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.3 ليتجاوز 6932 نقطة بينما زاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة أكبر بلغت 0.6 % ليصل إلى 4972 نقطة ولكن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية كسب نسبة طفيفة لم تتجاوز 0.1 % ليستقر عند 13115 نقطة بقيادة سهم جي.بي أوتو الذى قفز سعره بحوالى 3.9 %.

وهبط مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.5 % لينخفض إلى 4474 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة دانة غاز بحوالى 4.5 % بينما تراجع مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 1308 نقطة.