البورصات العربية تحقق مكاسب في 5 أسواق وهبوط مصر

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، وسط تعاملات متواضعة بقيادة بورصة السعودية وهبط مؤشرات 3 بورصات تصدرتها القاهرة.وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية زاد بحوالى 0.6% ليسجل 6977 نقطة، مع ارتفاع حاد في أسعار النفط

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، وسط تعاملات متواضعة بقيادة بورصة السعودية وهبط مؤشرات 3 بورصات تصدرتها القاهرة.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية زاد بحوالى 0.6% ليسجل 6977 نقطة، مع ارتفاع حاد في أسعار النفط بفعل التوترات بين بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق.

وقادت شركات البتروكيماويات مكاسب المؤشر السعودى بفضل ارتفاع أسعار البترول مع صعود سعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 2.1 % وسعر سهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) 1.2 % بينما تقدم سعر سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 2.1%.

وارتفع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.2 % ليصل إلى 6636 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.3% ليصعد إلى 1278 نقطة، وتقدم مؤشر سوق مال أبوظبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليتوقف عند 4524 نقطة مع صعود سعر سهم شركة الدار العقارية 2.9% في أقوى تداول له منذ يونيو الماضى بينما استقر مؤشر سوق مال دبى العام بدون تغيير عند 3657 نقطة.

وانخفض المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 2.7% ليصل إلى 13525 نقطة فى القاهرة مع هبوط قطاع البنوك وانخفاض سعر سهم البنك التجاري الدولي 2.8%.

وخسر مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.5% لينزل إلى 8300 نقطة رغم صعود سهم بنك قطر الوطني 0.6% بعد أن سجل الأسبوع الماضي أرباحا قوية للربع الثالث من العام الجارى بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.9% ليسجل 5095 نقطة.