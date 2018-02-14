البورصات العربية تحقق مكاسب في 5 أسواق وهبوط البحرين

خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيادة الكويت بفضل مكاسب أسهم المضاربات والدوحة مع إقبال المستثمرين من المؤسسات على شراء الأسهم التى هبطت أسعارها بينما تراجعت 3 بورصات أخرى منها البحرين.
وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بورصة الكويت قفز بحوالى 1.6 % ليسجل 6777 نقطة مع صعود سعر سهم شركة إدارة الأملاك العقارية 20 % وسعر سهم شركة هيومن سوفت 9.8 %.
وارتفع مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.8 % ليتقدم إلى 9061 نقطة مع صعود سعر سهم شركة ازدان القابضة للتطوير العقاري بحوالى 3.9 % وسعر سهم شركة الخليج للمخازن زاد بحوالى 1.4 %.
وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية حوالى 0.5 % ليصل إلى 14806 نقطة ومؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.1 % ليصعد إلى 7420 نقطة..
وزاد مؤشر بورصة مسقط بمسبة طفيفة بلغت 0.04 % ليستقر عند 5006 نقطة ولكن مؤشر بورصة البحرين خسر حوالى 0.8 % لينخفض إلى 1342 نقطة.
وهبط مؤشرا سوقى مال الإمارات: دبي وأبوظبى بنسبة ضعيفة بلغت 0.2 % و 0.3 % لينزلا إلى 3336 نقطة و 4589 نقطة على التوالى.