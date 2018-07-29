البورصات العربية تحقق مكاسب في 5 أسواق وهبوط بورصتي الإمارات

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بنسب ضعيفة تصدرتها بورصة القاهرة، وهبطت مؤشرات 3 بورصات بنسب طفيفة بقيادة السعودية وبورصتى الإمارات دبى وأبوظبى.

وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة قفز بحوالى 1.2% ليسجل 15378 نقطة مع صعود سعر سهم شركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني المصنعة للتبغ 5.1%، وزاد سعر سهم البنك التجاري الدولي 0.8%.

وتقدم مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.2% ليسجل حوالى 9630 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة الكويت بنفس النسبة ليصل إلى حوالى 5389 نقطة وارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت حوالى 0.1% ليصل إلى أكثر من 1370 نقطة، وخسر مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.06 % ليستقر عند 4338 نقطة.

وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.7% لينزل إلى 8307 نقطة رغم النتائج المالية الفصلية التي جاءت أفضل من المتوقع للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر شركة مدرجة في منطقة الخليج، والتي أخفقت في تحسين معنويات المستثمرين التى هبطت بسبب انخفاض أسعار النفط، وتراجع الأسهم الأمريكية.

واستقرت أسهم سابك بعدما أعلنت الشركة عن قفزة 81% في صافي ربح الربع الثاني من العام على أساس سنوي إلى 6.70 مليار ريال (1.79 مليار دولار) لتتفوق على متوسط توقعات المحللين لصافي ربح قدره 5.8 مليار ريال.

وهبط سعر سهم شركة السعودية للكهرباء 4.3% بعد أن سجلت أكبر شركة مرافق عامة في الخليج انخفاضا بلغ 17.3% في صافي ربح الربع الثاني من العام، مع تراجع الإيرادات من خدمات الكهرباء وارتفاع تكلفة التمويل.

وهوى سعر سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 7.4% رغم تسجيل الشركة قفزة كبيرة في صافي ربح الربع الثاني إلى 321 مليون ريال.

وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.3% ليهبط إلى حوالى 4832 نقطة، ولكن ارتفع سعر سهم بنك أبوظبي التجاري 1% بعد أن سجل البنك يوم الخميس الماضة زيادة بلغت 12% في صافي ربح الربع الثاني، ولكن سعر سهم بنك أبوظبي الأول تراجع 0.7% ليواصل هبوطه منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة أقل بلغت حوالى 0.2% ليستقر عند 2942 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة إعمار العقارية 1.7% وسعر سهم شركة دبي للاستثمار 1.5%.