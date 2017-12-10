البورصات العربية تحقق مكاسب في 5 أسواق بقيادة مصر وهبوط الكويت

خالد بدر الدين صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة مصر والسعودية مع الأداء القوي الذي سجلته البورصات العالمية في نهاية الأسبوع الماضي وهبط مؤشرات 3 بورصات تصدرتها الكويت. وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية زاد بحوالى 0.8 % ليصل إلى&

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة مصر والسعودية مع الأداء القوي الذي سجلته البورصات العالمية في نهاية الأسبوع الماضي وهبط مؤشرات 3 بورصات تصدرتها الكويت.

وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية زاد بحوالى 0.8 % ليصل إلى 14414 نقطة لينهى خسائر استمرت 4 جلسات و لكن حجم التداول لا يزال منخفضا وقفز سعر سهم مستشفى كليوباترا 7.9 % وسعر سهم شركة مصر للأسمنت-قنا 10 % .

وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.8 % ليسجل 7145 نقطة ليتعافى للجلسة الثانية على التوالي وواصل سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري 9 % وكان الأكثر تداولا في السوق وارتفع أيضا سعر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 6.2 %.

وكسب مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.7 % ليتجاوز 7828 نقطة مع صعود سعر سهم شركة الخليج الدولية للخدمات 4.4 % وكذلك مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.4 % ليزداد إلى 4295 نقطة بفضل صعود سعر سهم شركة دانة غاز 4.4 % .

وارتفع مؤشر سوق مال دبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 3395 نقطة بينما تراع مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.4 % لينخفض إلى 6162 نقطة.

وهبط مؤشرا بورصتى البحرين ومسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % للأولى و 0.1 % للثانية ليستقرا عند 1265 نقطة و 5063 نقطة على الترتيب.