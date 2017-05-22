البورصات العربية تحقق مكاسب في 4 أسواق وهبوط مصر

هبطت مؤشرات 3 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الإثنين، بقيادة بورصة القاهرة بسبب القرار المفاجئ للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة الرئيسية وكسبت مؤشرات 4 بورصات بقيادة الدوحة وسط تعاملات ضعيفة، بينما استقر مؤشر بورصة البحرين بدون تغيير عند 1309 نقطة.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هوى بحوالى 2.5% لينزل إلى 12548 نقطة بعد أن استيقظ المستثمرون صباح اليوم على قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 2% مرة واحدة لأول مرة منذ نوفمبر الماضى عندما رفعها 3%.

وكانت أسهم شركات العقارات الأكثر تضررا في جلسة اليوم حيث هبط سعر سهم شركة بالم هيلز 8.4%، وهوى سعر سهم شركة القلعة القابضة 9.6% بعد أن سجلت خسارة فصلية صافية بلغت 3.4 مليار جنيه مصري (188 مليون دولار) وألقت باللوم فيها بشكل أساسي على تعويم العملة المحلية في نوفمبر الماضى.

ومن البورصات الأخرى التى تعرضت لخسائر اليوم سوق مال أبوظبي العام التى هبط مؤشرها بحوالى 0.4% لينخفض إلى 4552 نقطة، وكذلك مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.04% ليستقر عند 6988 نقطة.

أما البورصات التى حققت مكاسب اليوم فقد تصدرتها بورصة الدوحة بحوالى 0.8% ليرتفع مؤشرها إلى 10135 نقطة ومؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.2% ليزداد إلى 6774 نقطة بينما صعد مؤشرا سوق مال دبى العام وبورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.1% لكل منهما ليستقرا عند 3390 نقطة و5413 نقطة على الترتيب.