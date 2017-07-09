البورصات العربية تحقق مكاسب في 4 أسواق وهبوط الرياض والقاهرة

تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأحد، بصعود 4 بورصات بقيادة الكويت وهبوط 4 أخرى منها الرياض مع هبوط حاد في أسعار النفط الخام، وكذلك القاهرة بسب رفع غير متوقع لأسعار الفائدة بلغ جوالى 200 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي مخالفا توقعات المحللين بعدم حدوث تغيير.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الكويت صعد بأكثر من 0.7% ليصل إلى 6724 نقطة، وكذلك مؤشرا سوق مال أبوظبى العام وبورصة مسقط بحوالى 0.3 % لكل منهما ليرتفعا إلى 4411 نقطة و5135 نقطة على الترتيب، بينما كسب مؤشر سوق مال دبى العام نسبة طفيفة بلغت 0.04% ليستقر عند 3403 نقطة.

وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.5% ليسجل 7167 نقطة مع هبوط أسعار أسهم 8 شركات من 14 شركة فى قطاع البتروكيماويات.

وهبط مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.2% لينزل إلى 8904 نقطة في أقل حجم تداول يومي منذ أن قطعت السعودية وثلاث دول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية مع الدوحة في 5 من يونيو الماضى.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة أقل بلغت 0.1% ليصل إلى 13355 نقطة في رد فعل يتسم بالهدوء مقارنة مع تراجعه 2.5% في أعقاب رفع الفائدة السابق في 21 مايو الماضى بينما خسر مؤشر بورصة البحري نسبة طفيفة بلغت 0.06% ليستقر عند 1310 نقطة.