البورصات العربية تحقق مكاسب في 4 أسواق بقيادة دبى وهبوط الدوحة

خالد بدر الدينتباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأحد، بصعود 4 مؤشرات بقيادة دبى، وهبوط 4 أخرى تصدرتها مسقط بسبب نتائج مالية ضعيفة والدوحة مع استمرار مقاطعة 6 دول عربية لها.وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال دبي العام قفز بحوالى 1% ليتجاوز 3573 نقطة

خالد بدر الدين

تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأحد، بصعود 4 مؤشرات بقيادة دبى، وهبوط 4 أخرى تصدرتها مسقط بسبب نتائج مالية ضعيفة والدوحة مع استمرار مقاطعة 6 دول عربية لها.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال دبي العام قفز بحوالى 1% ليتجاوز 3573 نقطة وسط تعاملات متواضعة ليغلق عند المستوى المرتفع الذى بلغ ذروته في أبريل الماضى.

وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.5% ليزداد إلى 7349 نقطة مع صعود سعر سهم البنك السعودي الفرنسي 1.4% كما ارتفعت أسعار أسهم شركة السعودية للطباعة والتغليف 8.5 %.

وكسب مؤشر بورصة الكويت نسبة أقل بلغت 0.3% ليصل إلى 6809 نقطة بينما ارتفع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 4524 نقطة بفضل صعود سعر سهم مصرف عجمان 2.6%.

أما البورصات التى تكبدت خسائر فى أول يوم عمل هذا الأسبوع فقد تصدرتها بورصة الدوحة بانخفاض مؤشرها بأكثر من 1.3% ليصل إلى 9344 نقطة مع هبوط سعر سهم بنك قطر الوطني أكبر مصرف مدرج في البلاد بأكثر من 1.3%.

وفقد مؤشر بورصة مسقط حوالى 1.1% لينزل إلى 5064 نقطة بعد سلسلة من النتائج المالية الضعيفة التى أكدت التأثير السلبي لهبوط أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية على اقتصاد البلاد حيث هبط سعر سهم شركة العمانية للاتصالات (عمانتل) 3.3% بعد أن سجلت الشركة انخفاضا بلغ 39% في صافي ربح النصف الأول مع ضعف الإيرادات وخسر أيضا سعر سهم بنك ظفار 3.2% مع هبوط صافي الربح المجمع للمصرف في النصف الأول 13% بينما هوى سعر سهم شركة الغاز الوطنية 8% وسط تداول ضعيف للغاية بعد أن قالت الشركة إن أرباحها في النصف الأول من العام انخفض بأكثر من النصف.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة طفيفة بلغت 0.05% ليستقر عند 13816 نقطة بينما هبط مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.3% ليسجل 1314 نقطة.