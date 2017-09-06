البورصات العربية تحقق مكاسب في 4 أسواق وهبوط الدوحة

خالد بدر الدين تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بصعود 4 بورصات بقيادة السعودية مع صعود أسعار النفط إلى أكثر من 53.5 دولار للبرميل وهبوط 4 أخرى تصدرتها الدوحة التى هوى مؤشرها إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2016. وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول

خالد بدر الدين

تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بصعود 4 بورصات بقيادة السعودية مع صعود أسعار النفط إلى أكثر من 53.5 دولار للبرميل وهبوط 4 أخرى تصدرتها الدوحة التى هوى مؤشرها إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2016.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية كسب أكثر من 0.7% ليتجاوز 7306 نقطة، وارتفعت أسهم جميع شركات البتروكيماويات المدرجة في السوق وعددها 14 شركة عدا أسهم شركتين مع استئناف العمل في البورصة اليوم الأربعاء قبل أن تغلق في عطلة طويلة بمناسبة عيد الأضحى، وكذلك مؤشر بورصة البحرين تقدم بنفس النسبة ليرتفع إلى 1311 نقطة.

وارتفع مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.5% ليصل إلى 3642 نقطة مع صعود سعر سهم شركة إعمار العقارية أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في الإمارة بحوالى 2.3% بينما كسب مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت 0.03% ليستقر عند 5065 نقطة.

أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فقد تصدرتها بورصة الدوحة التى خسر مؤشرها أكثر من 1.3% ليسجل 8685 نقطة في اليوم الأول للتداول بعد عطلة الأضحى التي استمرت أسبوعا بينما انخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.04% ليستقر عند 6918 نقطة.

وهبط مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.5% لينزل إلى 4457 نقطة بقيادة سهم شركة دانة غاز التى هبط سعر سهمها بحوالى 3.9% بفعل مبيعات لجني الأرباح بعد أن كسب 20% خلال الجلستين الماضيتين.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.7% ليهبط إلى 13318 نقطة بسبب الأسهم التي يفضلها المستثمرون الأجانب التي سجلت أسوأ أداء في السوق ومن بينها سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض سعره 2.3%، كما هبط سعر سهم شركة القلعة القابضة 1.6%.