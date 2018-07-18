البورصات العربية تحقق مكاسب في 4 أسواق وهبوط بالبحرين

خالد بدر الدينتباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بصعود 4 بورصات تصدرتها القاهرة وهبوط 4 أخرى بنسب ضعيفة بقيادة البحرين.وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة قفز بحوالى 1 % ليصل إلى 15579 نقطة بفضل مكاسب قوية لأسهم الش

خالد بدر الدين

تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بصعود 4 بورصات تصدرتها القاهرة وهبوط 4 أخرى بنسب ضعيفة بقيادة البحرين.

وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة قفز بحوالى 1 % ليصل إلى 15579 نقطة بفضل مكاسب قوية لأسهم الشركات العقارية منها سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعميربارتفاع أسعار أسهمها بحوالى 3.8 % بينما زاد سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 1 %.

وكسب مؤشرا بورصتى الإمارات : سوق مال دبى العام بحوالى 0.6 % بقيادة العقارات والبنوك و سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.4 % ليسجلا حوالى 2932 نقطة و 4755 نقطة على الترتيب.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.3 % ليستقر عند حوالى 4457 نقطة بينما تراجع مؤشرا بورصتى الدوحة بنفطتين و الكويت بنقطة واحدة فقط ليتوقفا عند 9448 نقطة و 5345 نقطة على التوالى.

وهبط مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.5 % لينزل إلى حوالى 1351 نقطة بينما خسر مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية نسبة طفيفة لم تتجاوز 0.1 % ليستقر عند 8452 نقطة مع توقف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة حتى تعلن الشركات نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجارى.