البورصات العربية تحقق مكاسب في 4 أسواق بقيادة دبي ومصر إجازة

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأحد، بقيادة دبى وسط تعاملات متواضعة مع عدم ظهور أى بوادر على حل الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وبعض الدول العربية، وهبط مؤشرا بورصتى الدوحة وأبوظبى، بينما أغلقت البورصة المصرية وسوق مسقط للأوراق المالية في سلطنة

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأحد، بقيادة دبى وسط تعاملات متواضعة مع عدم ظهور أى بوادر على حل الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وبعض الدول العربية، وهبط مؤشرا بورصتى الدوحة وأبوظبى، بينما أغلقت البورصة المصرية وسوق مسقط للأوراق المالية في سلطنة عمان أبوابهما في عطلات وطنية.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال دبى العام تقدم بحوالى 0.6% ليصل إلى 3596 نقطة مع صعود سعر سهم شركة أملاك 3.6% ليصل سعر السهم إلى 1.16 درهم ليغلق فوق متوسطه في 200 يوم للمرة الأولى منذ يناير وكان الأكثر تداولا في السوق بعد أن قفز السهم 14.3% في نهاية الأسبوع الماضى.

وصعد كذلك مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.3% ليرتفع إلى 6800 نقطة وزاد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.03% ليستقر عند 7264 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.2% ليتوقف عند 1323 نقطة.

أما البورصات التى تكبدت خسائر اليوم فقد تصدرتها بورصة الدوحة بهبوط مؤشرها بحوالى 0.5% لينزل إلى 9500 نقطة بقيادة أسهم البنوك التي قادت الصعود في الأسبوع الماضي مع تراجع سعر سهم بنك قطر الوطني 1.3%، وانخفض سعر سهم الخليج للمخازن 1.8%، بينما انخفض مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.4% ليصل 4535 نقطة مع تراجع سعر سهم بنك أبوظبي التجاري 1.2%.