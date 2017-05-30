البورصات العربية تحقق مكاسب في معظم الأسواق وخسارة الدوحة

صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، بقيادة الكويت والسعودية بفضل أسهم شركات البتروكيماويات، بينما انخفضت بورصة قطر فقط بسبب هبوط حاد جديد لسهم شركة أزدان القابضة العقارية.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بورصة الكويت قفز بأكثر من 1% ليصل إلى 6727 نقطة بينما تقدم مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.7 % ليرتفع إلى 3340 نقطة في تعاملات ضعيفة وقفز سعر سهم شركة أرابتك للبناء 4% وكان الأكثر تداولا في السوق.

وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.7 % ليتجاوز 6871 نقطة وسط تعاملات متواضعة مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر منتج للبتروكيماويات في المملكة 1% بينما ارتفع سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 3.1% وارتفع كذلك سعر سهم شركة المراعي للصناعات الغذائية 2.9 % بينما زاد سهم البنك السعودي الفرنسي 3.5%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.2 % ليصل إلى 13239 نقطة وكذلك مؤشر سوق مال أبوظبي العام زاد بنفس النسبة ليسجل 4502 نقطة وصعد أيضا مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.3 % ليتجاوز 5402 نقطة.

وحقق مؤشر بورصة البحرين مكسبا طفيفا بلغ 0.1% فقط ليستقر عند 1320 نقطة بينما كان مؤشر بورصة الدوحة الوحيد الذى هبط اليوم بحوالى 0.5% لينخفض إلى 10064 نقطة بسبب سهم شركة أزدان الذى خسر الحد الأقصى اليومي البالغ 10% وكان الأكثر تداولا في السوق بعد أن تراجع السهم منذ نهاية الأسبوع الماضي حينما وافق المساهمون بشكل مبدئي على إلغاء إدراج الشركة في السوق.