البورصات العربية تحقق خسائر وصعود أبوظبي فقط

خالد بدر الدينهبطت معظم مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة بورصة الدوحة مع هبوط أسعار أسهم البنوك القطرية بعد أن أصدر مصرف الإمارات المركزي توجيهات للبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوخي الحذر فيما يتعلق بحساباتها في ستة بنوك قطرية.وذكرت

خالد بدر الدين

هبطت معظم مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة بورصة الدوحة مع هبوط أسعار أسهم البنوك القطرية بعد أن أصدر مصرف الإمارات المركزي توجيهات للبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوخي الحذر فيما يتعلق بحساباتها في ستة بنوك قطرية.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر سوق مال أبوظبي العام هو الوحيد الذى سجل ارتفاعا اليوم بحوالى 0.5 % ليزداد إلى 4499 نقطة بفضل شركتى دانة غاز للطاقة ودريك آند سكل إنترناشونال للمقاولات اللتين حققت أسهمها أفضل أداء في الإمارات بينما استقر مؤشر بورصة البحرين بدون تغيير عند 1323 نقطة.

وهوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.9 % ليصل إلى 9060 نقطة بعد أن تراجع 7.1 % خلال الأسبوع الماضى منذ أن قطعت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة.

وأخطرت الإمارات بنوكها بوقف التعامل مع 59 فردا و12 كيانا مع استمرار الأزمة الدبلوماسية في المنطقة بزعم صلاتهم بقطر ووجهت بنوكها بالتطبيق الفوري “لإجراءات العناية الواجبة المعززة” بشأن المعاملات مع ستة بنوك قطرية.

وخمسة من تلك البنوك الستة مدرجة في السوق وهي بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك الدوحة وهبطت أسهم تلك البنوك جميعها اليوم وكان سهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية الخاسر الأكبر بتراجع سعر سهمه 4%.

وانخفض مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.8 % ليسجل 6809 نقطة وسط أحجام تعاملات منخفضة بسبب قطاع البتروكيماويات مع بقاء سعر خام القياس العالمي (مزيج برنت) قرب أدنى مستوياته منذ شهر بينما هبط مؤشر بورصة القاهرة بحوالى 0.5 % ليصل إلى 13616 نقطة مع قيام بعض المستثمرين بجني الأرباح.

وتعرضت مؤشرات بورصات دبي والكويت ومسقط لخسارة قدرها 0.4 % لكل منها لتهبط إلى 3388 نقطة و 6755 نقطة و 5331 نقطة على الترتيب.