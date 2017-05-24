البورصات العربية تحقق خسائر في 6 أسواق بقيادة دبي والسعودية

خالد بدر الدين هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة دبى والسعودية لليوم الثانى مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبل شهر رمضان الذي تنخفض خلاله أحجام التداولات والسيولة بينما ارتفع مؤشرا بورصتى القاهرة -بفضل البنوك - والبحرين فقط لليوم الثانى أيضا

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة دبى والسعودية لليوم الثانى مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبل شهر رمضان الذي تنخفض خلاله أحجام التداولات والسيولة بينما ارتفع مؤشرا بورصتى القاهرة -بفضل البنوك – والبحرين فقط لليوم الثانى أيضا .

وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تقدم بحوالى 0.7 % ليتجاوز 12884 نقطة بعد أن كسب أمس حوالى 1.1 % ليعوض بعض الخسائر الثقيلة التي تكبدها في جلسة يوم الاثنين عندما هوى بحوالى 2.5 % ليسجل أكبر خسارة يومية له منذ 19 يناير الماضى بسبب قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على غير المتوقع على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 2 % لأول مرة منذ نوفمبر الماضى بهدف محاربة التضخم.

وارتفع أيضا مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.3 % ليزداد إلى 1314 نقطة بعد أن كسب أمس نسبة طفيفة بلغت 0.1 % .

أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فمنها مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر 0.4 % ليصل إلى 3352 نقطة ليسجل أدنى مستوى إغلاق هذا العام.

وانخفض كذلك مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.5 % لينزل إلى 6901 نقطة مع انكماش أحجام التداول إلى أقل مستوياتها هذا العام وسط تخارج المستثمرين قبيل شهر رمضان المتوقع أن يبدأ يوم السبت المقبل والذي عادة ما ينخفض فيه نشاط المستثمرين.

وتراجع أيضا مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.6 % ليسجل 6703 نقطة وكذلك مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.4 % لينخفض إلى 10087 نقطة في أدنى حجم تداول منذ أكثر من شهر.

وهبط مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.3 % ليصل إلى 4532 نقطة بينما خسر مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.2 % ليستقر عند 5392 نقطة.