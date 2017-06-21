البورصات العربية تحقق خسائر في 6 أسواق ومكاسب للسعودية

تعرضت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء لخسائر واضحة بقيادة الدوحة ودبى مع استمرار تراجع أسعار البترول إلى أقل من 46 دولارا للبرميل بينما صعد مؤشرا بورصتى الرياض – بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان مهندس الإصلاحات الاقتصادية في المملكة وليا للعهد وإعلان مؤسسة موردان ستانلى لمؤشرات الأسواق العالمية أنها ستدرس رفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة- و أبو ظبى بنسبة طفيفة.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بحوالى 5.5 % ليصل إلى 7335 نقطة ليسجل أكبر زيادة يومية منذ أغسطس 2015 وفي أكبر حجم تداول منذ بداية العام الجارى لدرجة أن المستثمرين يشعرون للمرة الأولى في عامين بالاطمئنان إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي (رؤية 2030) لن يتم التخلي عنها .

ومن البنوك والشركات السعودية التى حققت مكاسب اليوم البنك الأهلي التجاري الذى قفز سعر سهمه 10 % لأنه من المتوقع أن يساهم أكبر مصرف في المملكة في ترتيب برنامج الخصخصة وأن يلعب دورا رئيسيا في تمويل بعض الصناعات الجديدة غير النفطية وكذلك قفز سعر سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 9.7 % حيث أن التعدين قطاع رئيسي في خطط الأمير محمد بن سلمان لتقليص اعتماد المملكة على النفط كما سجلت أسهم شركات التطوير العقاري أيضا أداء قويا و لاسيما الشركات التي تعمل في مشروعات مع الحكومة مع ارتفاع سعر سهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي تقوم بتطوير مدينة صناعية بالقرب من جدة بحوالى 10.2 % وقفز أيضا سعر سهم شركة المراعي للصناعات الغذائية 9.1 % ليغلق عند 90 ريالا بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق أثناء التعاملات عند 90.70 ريال.

وصعد أيضا مؤشر سوق مال أبوظبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليزداد إلى 4459 نقطة بينما تراجع مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 1 % ليرتد إلى 3418 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة سوق دبي المالي – وهى البورصة الوحيدة المدرجة في منطقة الخليج – بحوالى 3.4 % .

وخسر مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.8 % لينزل إلى إلى 8778 نقطة لرابع جلسة على التوالي ليغلق عند أدنى مستوى منذ 17 شهرا بقيادة سهم شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات الذى تراجع بحوالى 2.7 % لتبلغ خسائر المؤشر 11.6 % منذ 5 من يونيو الجارى حينما قطعت السعودية وثلاث دول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر.

وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية حوالى 0.3 % ليسجل 13376 نقطة وكذلك مؤشر بورصة الكويت تراجع بنفس النسبة ليصل إلى 6765 نقطة.

وهوى مؤشر بورصة مسقط بحوالى 1.4 % لينزل إلى 5121 نقطة بينما انخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت 0.4 % ليستقر عند 1313 نقطة.