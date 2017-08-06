البورصات العربية تحقق خسائر في 6 أسواق ومكاسب للقاهرة

خالد بدر الدين هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأحد، وسط تعاملات متواضعة بقيادة الدوحة ومسقط، وارتفع مؤشرا بورصتى القاهرة- مع المكاسب القوية للأسواق العالمية في نهاية الأسبوع الماضي- والرياض بفضل مكاسب متواضعة لقطاع البنوك. وذكرت وكالة رويترز إن المؤش

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأحد، وسط تعاملات متواضعة بقيادة الدوحة ومسقط، وارتفع مؤشرا بورصتى القاهرة- مع المكاسب القوية للأسواق العالمية في نهاية الأسبوع الماضي- والرياض بفضل مكاسب متواضعة لقطاع البنوك.

وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة قفز بحوالى 1.1% ليصل إلى 13558 نقطة مع ارتفاع سعر سهم شركة الاستثمار المباشر القلعة القابضة 2.7% ليصعد السهم 10.7% في الجلسات الأربع السابقة بعد أن أيدت محكمة كينية إنهاء حق الامتياز الخاص بشركة سكك حديد ريفت فالي التابعة للقلعة في كينيا، ونقل جميع الأصول والعاملين بها إلى هيئة السكك الحديدية في مصر.

وتقدم مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية ببورصة الرياض بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 7094 نقطة بقيادة سهم مجموعة سامبا المالية الذى كسب حوالى 3.4% وكذلك سهم شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني زاد بحوالى 4.6% ولكن تراجع سعر سهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية 3.1% وانخفض سعر سهم شركة الأندلس العقارية 1.2%.

وهبط مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.7% ليصل إلى 5022 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.6% لينخفض إلى 9345 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.3% ليسجل 3666 نقطة لتتوقف مكاسب متواضعة استمرت خمس جلسات متتالية مع تراجع سعر سهم الاتحاد العقارية 1.3 % وكان الأكثر تداولا في السوق وكذلك مؤشر شقيقته سوق مال أبوظبي العام نزل بأكثر من 0.2% ليهبط إلى 4586 نقطة مع انخفاض سعر سهم شركة دانة غاز 1.5%.

وخسر مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين نسبة طفيفة بلغت 0.2% لكل منهما ليستقرا عند 6812 نقطة و1320 نقطة على الترتيب.