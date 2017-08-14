البورصات العربية تحقق خسائر في 6 أسواق بقيادة مصر

خالد بدر الدين هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، بقيادة مصر التى تراجعت بورصتها للجلسة الخامسة على التوالي، وصعد مؤشرا بورصتى الكويت ومسقط فقط بنسبة متواضعة. وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى سجل أسوأ أداء في المنطقة لليوم



خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، بقيادة مصر التى تراجعت بورصتها للجلسة الخامسة على التوالي، وصعد مؤشرا بورصتى الكويت ومسقط فقط بنسبة متواضعة.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى سجل أسوأ أداء في المنطقة لليوم الثانى على التوالى بهبوطه 1.1% لينزل إلى 13135 نقطة بعد أن خسر أمس 1.4% لصل إجمالى انخفاضه فى 5 جلسات حوالى 4% بقيادة سهم شركة بلتون المالية التى هوى سعر سهمها 2.6%.

وتعرضت بورصتا الإمارات لخسائر اليوم مع انخفاض مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.8% ليصل إلى 3586 نقطة وهوى سعر سهم مجموعة جي.اف.اتش المالية 10% وكان الأكثر تداولا في السوق، وكذلك مؤشر سوق مال أبوظبي العام نزل بحوالى 0.5% ليهبط إلى 4481 نقطة وانخفض سعر سهم شركة الواحة كابيتال 2.2% وهبط سعر سهم شركة دانة غاز 4.6% قبيل إعلان النتائج الفصلية للشركة والمتوقع غدا الثلاثاء.

وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.3% ليسجل 7125 نقطة مع تراجع أسهم نصف الاثني عشر بنكا المدرجة فى بورصة الرياض، كما ارتد مؤشر بورصة البحرين نفس النسبة لينخفض إلى 1319 نقطة بينما خسر مؤشر بورصة الدوحة نسبة طفيفة بلغت 0.2% ليستقر عند 9192 نقطة ولكن سعر سهم مجموعة استثمار القابضة القطرية هوى بحوالى 13%.

وارتفع مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.2% ليصعد إلى 6859 نقطة، كما كسب مؤشر بورصة مسقط نفس النسبة ليستقر عند 4978 نقطة.